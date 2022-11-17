На данный момент Windows 8.1 является четвертой по популярности версией OC от Microsoft.

Компания Microsoft напомнила, что поддержка "операционки" Windows 8.1 прекратится уже 10 января 2023 года – использующие данную ОС пользователи больше не будут получать никаких обновлений, включая патчи безопасности.

Помимо всего прочего, прекращение поддержки W8.1 также чревато для пользователей потерей функциональности Microsoft 365 (Office) и магазина приложений Microsoft Store, сообщает издание Neowin.

В связи с этим софтверный гигантпредложил пользователям перейти на более современные ОС, такие, как Windows 11, а если текущий ПК не соответствует их системным требованиям – обновить его. Для установки "одинадцатки" необходимо как минимум 4 ГБ ОЗУ и поддержка безопасной загрузки Secure Boot.

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А уже 13 декабря Microsoft прекратит поддержку Windows 10 21H1

Окончание периода поддержки затронет все редакции ОС – Enterprise, Home, Pro, Pro Education и Pro for Workstation.

При этом Windows 10 21H1 по-прежнему остается одной из самой популярной версией ОС Microsoft. Согласно данным агентства AdDuplex на середину 2022 года, ею пользуются около 24% пользователей ОС от Microsoft.

В целом на Windows приходится 75,93% мирового рынка настольных ОС, на macOS – 15,74%, на Linux – 2,6%, а на ChromeOS еще меньше – 2,38%.

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