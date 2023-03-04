Несмотря на то, что с доступностью и ценой новых видеокарт сейчас все стало заметно лучше, бюджетна GTX 1650 не собирается сдавать свои позиции.

Steam опубликовал свежую статистику по железу пользователей магазина за февраль 2023. Из нее следует, что несмотря на то, что с доступностью и ценой новых видеокарт сейчас все стало заметно лучше, бюджетна GTX 1650 не собирается сдавать свои позиции – она установлена почти в 6% систем.

На втором месте идет GTX 1060 (5.11%), сразу за ней – мобильная RTX 3060 (4.61%). Также в топ-5 попали GeForce RTX 2060 (4.48%) и RTX 3060 (4.21%). Что интересно, 0.30% игроков оснастили свои системы GeForce RTX 4090 – самой быстрой видеокарты в мире на данный момент.

На каком ПК играет большинство геймеров мира в 2023:

Процессор – шестиядерные модели от Intel с частотой 2,3-2,69 ГГц;

Оперативная память – 16 ГБ;

Видеокарта – GeForce GTX 1650;

Объем видеопамяти – 8 ГБ;

Дисковое пространство – 1 ТБ и выше;

Подключается такая система чаще всего к монитору с разрешением 1920x1080 пикселей – его используют 65% игроков Steam. При этом наличием 4К монитора может похвастаться чуть меньше 3% пользователей.

Видео дня

В то же время все больше геймеров предпочитают Windows 11. Новая система установлена уже на 33% компьютеров – рост за месяц на 1,68%, а за полгода – на 10%. Windows 10 за это же время потеряла 1,41%, но все еще является самой популярной ОС с показателем в 65%.

Напомним, ранее AMD сама признала, что покупать флагманские видеокарты невыгодно. Из всех продаваемых в настоящее время графических процессоров производителя новейшие модели RX 7000 предлагают худшие показатели FPS на доллар США из всех.

К слову, если вы в поисках игрового ноутбука, то УНИАН уже делился рейтингом лучшим моделей, которые вышли с начала 2022 года. Они потянут самые требовательные игры, а также отлично подойдут для повседневного использования.

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