Steam опубликовал свежую статистику по железу пользователей магазина за февраль 2023. Из нее следует, что несмотря на то, что с доступностью и ценой новых видеокарт сейчас все стало заметно лучше, бюджетна GTX 1650 не собирается сдавать свои позиции – она установлена почти в 6% систем.
На втором месте идет GTX 1060 (5.11%), сразу за ней – мобильная RTX 3060 (4.61%). Также в топ-5 попали GeForce RTX 2060 (4.48%) и RTX 3060 (4.21%). Что интересно, 0.30% игроков оснастили свои системы GeForce RTX 4090 – самой быстрой видеокарты в мире на данный момент.
На каком ПК играет большинство геймеров мира в 2023:
- Процессор – шестиядерные модели от Intel с частотой 2,3-2,69 ГГц;
- Оперативная память – 16 ГБ;
- Видеокарта – GeForce GTX 1650;
- Объем видеопамяти – 8 ГБ;
- Дисковое пространство – 1 ТБ и выше;
Подключается такая система чаще всего к монитору с разрешением 1920x1080 пикселей – его используют 65% игроков Steam. При этом наличием 4К монитора может похвастаться чуть меньше 3% пользователей.
В то же время все больше геймеров предпочитают Windows 11. Новая система установлена уже на 33% компьютеров – рост за месяц на 1,68%, а за полгода – на 10%. Windows 10 за это же время потеряла 1,41%, но все еще является самой популярной ОС с показателем в 65%.
Напомним, ранее AMD сама признала, что покупать флагманские видеокарты невыгодно. Из всех продаваемых в настоящее время графических процессоров производителя новейшие модели RX 7000 предлагают худшие показатели FPS на доллар США из всех.
К слову, если вы в поисках игрового ноутбука, то УНИАН уже делился рейтингом лучшим моделей, которые вышли с начала 2022 года. Они потянут самые требовательные игры, а также отлично подойдут для повседневного использования.