Windows 11 набирает популярность, но лидером по-прежнему с большим отрывом остается "десятка".

Маркетинговое агентство Statcounter поделилось результатами свежего исследования о рыночной доле различных версий ОС Windows по состоянию на начало 2023 года.

Лидером по-прежнему с большим отрывом остается Windows 10 c 68,8% пользователям, однако ее доля с каждым месяцем падает – не в последнюю очередь из-за агрессивного маркетинга Microsoft. Для сравнения, год назад "десятка" была установлена на 82,4% компьютерах.

На втором месте идет Windows 11, которая в прошлом месяце получила рекордную для себя долю рынка операционных систем семейства Windows – 18,1%. Третьей по популярности Windows является седьмая версия ОС с долей 9,55%.

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Доли Windows 8.1, Windows 8 и Windows XP составляют 2,28%, 0,79% и 0,4% соответственно.

В целом на Windows приходится 74,14% мирового рынка настольных систем, macOS контролирует 15,3%. Впрочем, когда речь идет обо всех "операционках", безусловным лидером является Android с 42,99%, за ним следуют Windows (29,2%), третье место занимает iOS с 17,2%.

Примечательно, что Windows 11 намного популярнее среди геймеров. Опрос Steam за январь 2023 года показывает, что новая ОС установлена на почти 32% игровых компьютеров. В это же время доля "десятки" составляет 66%.

Стоит ли переходить с Windows 10 на Windows 11

Релиз Windows 11 состоялся больше года назад. Те, кто перешел на новую ОС говорят, что система стала красивее и удобнее, но части функций по-прежнему не хватает, а те, что на месте, зачастую реализованы неудобно.

Ранее в сети появился график обновлений Windows 11 на весь год. Если раньше основные нововведения внедрялись в ОС один или два раза в год, то теперь пользователи будут регулярно получать новые функции каждые несколько месяцев.

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