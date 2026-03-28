Windows против macOS: эксперты сравнили скорость, ошибки и срок 'жизни' двух ОС

Компании чаще рассматривают Mac как долгосрочную инвестицию (до 6 лет), тогда как Windows-устройства приходится обновлять каждые три года.

Компания Omnissa опубликовала отчет, посвященный стабильности работы Windows. По сравнению с macOS, пользователи операционной системы Microsoft значительно чаще сталкиваются с зависаниями и сбоями, что напрямую влияет на продуктивность сотрудников.

По данным отчета, устройства на Windows в 3,1 раза чаще совершали принудительные выключения, нежели на macOS. На них также было в 2,2 раза больше сбоев приложений, а зависания происходили в 7,5 раза чаще, чем в macOS.

Дополнительную тревогу вызывает быстрое устаревание систем. Отмечается, что более 50% устройств на Windows в критически важных областях, таких как здравоохранение и фармацевтика, отставали от актуальных сборок операционных систем на пять версий. Это усиливает риски безопасности и снижает эффективность работы.

Проверка также показала, что компании, которые приобретают Mac, в среднем меняют устройства каждые 6 лет. Тогда как устройства на Windows приходится обновлять чаще – каждые три года.

Отчет Omnissa основан на данных телеметрии, которые собирались с миллионов корпоративных устройств по всему миру за 2025 год. В исследовании участвовали 26 000 компаний из 17 отраслей.

Напомним, в начале марта Apple представила бюджетный MacBook Neo – ноутбук с процессором от iPhone 16 Pro, который стоит $599. Новинка выгодно выделяется на фоне Windows-конкурентов качеством экрана и его яркостью, а также алюминиевым корпусом.

Руководитель Asus назвал MacBook Neo за $599 "шоком для всего рынка". Ноутбук попросту оказался слишком дешевым для текущей ситуации с дефицитом памяти.

