Для полноценного пользования операционной системой нужно увеличить память до 16 ГБ и более.

На днях для Windows 11 вышел свежий апдейт KB5070311. В описании к нему Microsoft указала обновленные рекомендации по объему оперативной памяти, необходимому для комфортной работы системы не только в браузере, но и при более ресурсоемких задачах.

Компания четко указывает, что системы с объемом ОЗУ от 4 до 8 ГБ подходят только для базовых задач – браузер, документы, почта. В свою очередь запуск современных игр, обработка фото и видео при таком объеме памяти "могут вызвать затруднения".

Фактически это можно расценить как официальное признание Microsoft, что 8 ГБ больше не отвечают потребностям Windows 11, и новым рекомендуемым минимумом должны стать 16 ГБ оперативной памяти.

Примечательно, что такое обновление появилось сейчас, когда во всем мире резко подорожала оперативка память. Спрос на "оперативку" со стороны ИИ-компаний отобрал все производственные мощности, при этом Samsung и SK Hynix, которые контролируют 70% рынка RAM, ожидают, что спрос на память будет сохраняться до 2028 года.

Несмотря на завершение официальной поддержки Windows 10 в октябре, "десятка" продолжает оставаться популярной среди пользователей ПК. В отчете Dell говорится, что примерно 500 млн ПК все еще не обновились до Windows 11, хотя "железо" позволяет. Еще ~500 млн компьютеров не могут установить новую ОС из-за высоких требований.

Microsoft ранее подтвердила, что пока что у нее нет планов на Windows 12. Этой осенью вместо новой "операционки" вышло крупное обновления 25H2 для Windows 11, а весной-летом 2026-го ожидается сборка 26H2.

