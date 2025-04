Инструмент на основе ИИ будет записывать все, что вы делаете на своем компьютере.

Microsoft повторно выпустила нашумевшую ИИ-функцию Recall для Windows 11 – спустя почти год после того, как отложила ее внедрение из-за негативной реакции пользователей и специалистов по кибербезопасности.

Суть функции заключается в следующем: программа автоматически делает снимки экрана каждые несколько секунд и извлекает из них информацию с помощью нейросети. По вашей просьбе Recall сможет искать и вспоминать все, что вы видели или делали на своем ПК.

Из-за критики релиз Recall несколько раз откладывался. Как подчеркивает портал Tom’s Hardware, в процессе тестирования предварительных версий Windows 11 на автоматических скриншотах не раз оказывались конфиденциальные данные, несмотря на наличие фильтров, предназначенных для защиты от подобных нарушений.

Видео дня

С тех пор Microsoft проделала работу над ошибками. Так, обновленный Recall получил зашифрованную базу данных и активируется только по желанию пользователя. Редактор The Verge пишет, что Recall это удобная функция, однако он по-прежнему не уверен насчет ее безопасности:

ИИ-функцию с "фотографической" памятью выпустили вместе с Click to Do, аналогичной Circle to Search от Google. Для их работы нужен ИИ-ноутбук Copilot+ на базе процессоров Qualcomm.

Ранее в Windows 11 нашли полезную скрытую функцию, которую стоит попробовать. Эта фича позволит пользователям оперативнее закрывать зависшие задачи без "Диспетчера задач".

Напомним, в феврале этого года доля Windows 11 среди компьютеров под управлением ОС от Microsoft достигла нового исторического максимума в 38%. Фактически, теперь каждый третий компьютер под управлением Windows использует W11.

Увеличение доли Windows 11 связано со скорым завершением бесплатной поддержки Windows 10 – она закончится в октябре 2025 года с возможностью получения платных обновлений до октября 2026 года. Купить такую поддержку можно будет лишь на один год за 30 долларов без возможности дальнейшего продления.

Вас также могут заинтересовать новости: