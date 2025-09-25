Доля Windows 7 выросла более чем на 100% всего за два месяца, несмотря на отсутствие официальной поддержки.

Ресурс XDA Developers обратил внимание на рост популярности Windows 7, выпущенной в далеком 2009 году. Доля ОС неожиданно выросла более чем на 100% всего за два месяца, несмотря на отсутствие поддержки.

Если в июле 2025 года мировая доля Windows 7 составляла скромные 2%, то в августе она достигла 3,5%, а к сентябрю увеличилась до 5,2%, согласно данным StatCounter. Напомним, поддержка "семерки" была прекращена в январе 2020 года.

Также аналитики отмечают, что в последние месяцы значительно падает доля Windows 10. Это связано с завершением 25 октября официальной поддержки этой ОС. По состоянию на сентябрь 2025-го, доля использования Windows 11 составила 50,74% против 43,09% у Windows 10.

Причины столь неожиданного всплеска интереса к Windows 7, вышедшей более 15 лет назад, пока остается неясным. По словам аналитиков, какие бы факторы ни стояли за нынешним ростом популярности "семерки", эти, пусть формально и скромные цифры, впечатляют.

Интересно, что в Украине Windows 7 стабильно держит около 4% пользователей. При этом украинцы крайне неохотно переходят на Windows 11, которая, согласно статистике, имеет долю всего в 30.89%

В последних сборках Windows 11 Microsoft вернула востребованную функцию, пропавшую еще в Vista. Речь идет о технологии DreamScenes, позволявшей ставить видео на обои.

Ранее в компании также подтвердили, что пока у них нет планов на Windows 12. Этой осенью вместо новой ОС выйдет крупное обновления 25H2 для Windows 11.

