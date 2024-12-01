Разработчики заявляют, что отрасли нужен "момент, подобный Android, для ИИ".

Бывшие руководители по разработке и ключевые инженеры Android объединились в стартап "dev/agents". Его целью станет создание операционной системы для управления агентами искусственного интеллекта, пишет TechCrunch.

Будущая операционная система будет работать на телефонах, ПК и даже в автомобилях. Стартап заявляет, что современный ИИ позволит кардинально изменить то, как человек использует программное обеспечение в повседневной жизни. Автономные агенты смогут "работать с человеческими задачами так же, как люди работают с людьми".

По словам гендиректора dev/agents, ИИ-сфере нужен "момент, похожий на тот, что мы сделали с Android" – отрасль нуждается в унифицированной платформе, на базе которой другие разработчики могут легко строить свое ПО. В настоящее время у них нет таких инструментов.

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Если это звучит для вас многообещающе, инвесторы /dev/agents могут с вами согласиться. Недавно стартап привлек 56 миллионов долларов инвестиций при оценке в 500 млн долларов. Среди инвесторов – сооснователь OpenAI и бывший директор по ИИ Tesla Андрей Карпатый, а также бывшие главы Android Энди Рубин и Дейв Берк.

Стартап рассчитывает выпустить первую версию своего продукта к началу-середине следующего года. Что касается бизнес-модели, то она, скорее всего, не будет сильно отличаться от того, как Android сегодня монетизирует свою операционную систему. Разработчики отмечают, что могут либо взимать процент с продаж продуктов, либо предлагать пользователям подписку за фиксированную плату.

Ранее сообщалось, что школы в Южной Корее будут учить детей по учебникам, написанных ИИ. Интерактивные книги будут поддерживать перевод на разные языки и субтитры, а также смогут оценивать знания учащихся с помощью искусственного интеллекта.

Меж тем стартап OpenAI вскоре должен представить новую модель ИИ. По ожиданиям разработчиков, эта модель должна выйти на уровень общего искусственного интеллекта (AGI). То есть общение с ней будет напоминать общение с живым человеком.

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