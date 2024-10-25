Внутри компании эта ИИ-модель рассматривается как полноценный преемник GPT-4.

Стартап OpenAI к декабрю 2024 года запланировал выпустить новую большую языковую модель под кодовым названием Orion. Об этом сообщает Android Authority.

Правда, выход Orion будет отличаться от прошлых релизов. Если GPT-4o и o1 сразу представили пользователям ChatGPT, то сейчас первыми доступ получат некоторые компании-партнеры, которые разрабатывают свой ИИ на основе продуктов OpenAI.

Orion рассматривается внутри OpenAI как преемник GPT-4, правда сейчас нет информации о том, будут ли новую модель позиционировать как GPT-5 или это будет нечто другое. По ожиданиям OpenAI эта модель должна выйти на уровень общего искусственного интеллекта (AGI). Это означает универсальность ИИ и возможность решения любых задач, которые люди смогут придумать. Общение с таким ИИ будет напоминать общение с живым человеком.

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СМИ писали, что OpenAI на определенном этапе даже отложила обучение языковой модели GPT-5, поскольку в компании были "обеспокоены безопасностью человечества". Оказавшись "не в тех руках", ИИ несет реальную опасность, говорил Сэм Альтман, руководитель OpenAI.

Напомним, в середине сентября OpenAI выпустила свою первую версию ИИ с "мозгом" на уровне доктора наук. GPT-o1 доступна пользователям ChatGPT в виде превью-версии. Но для запуска нужна подписка Plus и Team.

Как сообщал УНИАН, этим летом OpenAI представила собственную поисковую систему на основе искусственного интеллекта. Особенность SearchGPT – не просто выдавать перечень ссылок, но и пытаться организовать и осмыслить их. Это делает его серьезной угрозой для Google.

Предполагается, что пользоваться ИИ с каждым годом станет все дороже. В частности, OpenAI планирует к 2029 году увеличить стоимость подписки ChatGPT с $20 в месяц до 44. Меж тем Google инвестирует в ядерную энергетику из-за "ненасытного" аппетита ИИ

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