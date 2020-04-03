Facebook сделал Messenger доступным для компьютеров из-за роста спроса на онлайн-общение

Приложение можно бесплатно загрузить с официальных онлайн-магазинов Microsoft и Apple.

Американская технологическая компания Facebook в связи с ростом спроса на онлайн-общение в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 выпустила ПК-версию приложения сообщений Messenger для операционных систем Windows от компании Microsoft и MacOS от компании Apple.

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Об этом сообщила пресс-служба компании в своем официальном блоге.

В Facebook отметили, что по итогам марта спрос на аудио и видеозвонки c персональных компьютеров через Messenger в связи с пандемией коронавируса вырос в два раза.

В компании подчеркнули, что отсутствие приложения Messenger для ПК в условиях роста спроса и необходимость использовать исключительно интернет-браузер на своем компьютере для общения в мессенджере стали главными причинами решения Facebook создать отдельное приложение Messenger для ПК.

Приложение можно бесплатно загрузить с официальных интернет-магазинов Microsoft и Apple.

Как сообщал УНИАН, американская технологическая компания Facebook создала систему информирования пользователей по всему миру о коронавирусе.

Также компания будет бесплатно обслуживать свой сервис сообщений Messenger для Всемирной и государственных организаций здравоохранения с целью улучшить коммуникацию в вопросе противодействия пандемии COVID-19.