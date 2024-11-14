Компания хочет, чтобы вместо этого люди использовали новое приложение Outlook для Windows.

31 декабря этого года Microsoft планирует прекратить поддержку старой версии приложения Outlook, а также других классических приложений – "Почта Windows", "Календарь" и "Люди".

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании. Софтмейкер настоятельно рекомендует пользователям переходить на новую версию Outlook для Windows. Сделать это можно как автоматически, так и в ручную.

Отмечается, что после 31 декабря "Почта Windows" больше не будет принимать и отправлять письма, а "Календарь" не позволит создавать новые события или вносить изменения. Фактически, они превратятся в архивы – их можно будет просматривать, но не редактировать.

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Запуск обновленного Outlook для Windows растянулся на долгие годы – доступен он стал только в августе этого года. Кроме того, Microsoft работает над обновленной веб-версией сервиса, которая в перспективе заменит десктопное приложение.

Примечательно, что закрывающиеся "Почта" и "Календарь" – одни из старейших программ Windows. "Почта" впервые появилась в 2006 году и вошла в состав Windows Vista в 2007 году. Поэтому прекращение их работы – своего рода конец целой эпохи для многих пользователей.

Ранее, в октябре, Microsoft удалила из Windows культовый инструмент, который присутствовал в OC почти 30 лет – речь идет о текстовом редакторе WordPad. Он представлял собой нечто среднее между "Блокнотом" и Word из набора Office.

Меж тем журналисты отмечают, что с осенним обновлением 24H2 Windows 11 по своей сути превратилась в Windows 12. Microsoft изменила свою бизнес-модель, и вместо трехлетнего цикла разработки Windows отдала приоритет концепции "Windows как сервис", спрятав за крупным обновлением новую операционную систему.

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