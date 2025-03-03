Это ставит Honor в один ряд с такими крупными конкурентами, как Samsung и Google.

Samsung и Google долгое время были единственными производителями Android, предлагающими семилетний цикл программной поддержки для своих смартфонов. Теперь к ним присоединилась Honor и, возможно, в будущем список пополнится другими китайскими брендами.

Компания уже подтвердила, что первым телефоном с таким уровнем поддержки станет Magic 7 Pro. Когда устройство вышло в Европе в январе, ему изначально обещали 5 лет обновлений. Но поскольку Honor теперь пересмотрела политику, смартфон будет поддерживаться вплоть до 2032 года – или до Android 22.

Honor говорит, что столь длительная программная поддержка, "гарантирует, что пользователи Magic Series будут иметь доступ к передовым возможностям ИИ и инновационным функциям на долгие годы вперед".

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Пока непонятно, какие еще смартфоны Honor переведут на семилетний цикл обновлений, и будет ли эта новая программа распространяться на флагманы прошлых лет. Ждем подробностей от компании.

СМИ отмечают, что если раньше Android-производители делали ставку на количество мегапикселей в камерах и у кого мощнее "железо", то теперь в приоритете длительная программная поддержка, которая всегда считался главной фишкой Apple.

В конце февраля Xiaomi внезапно прекратила поддержку целого ряда смартфонов и нескольких планшетов. Они останутся на текущей версии HyperOS и больше не получат новых функций.

Ранее специалисты выбрали лучшие Android-смартфоны в пределах от 8000 до 20 000 тысяч гривен. В рейтинг попали модели от Samsung, Google, OnePlus, Nothing и Moto.

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