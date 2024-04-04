Компания собирается внедрить платную подписку с "премиальными" функциями на базе ИИ.

В настоящий момент Google рассматривает возможность радикального изменения своей бизнес-модели интернет-поиска. Согласно отчету Financial Times, компания намерена ввести платную версию своего поисковика с ИИ-функциями.

Источники, знакомые с планами Google, говорят, что эти расширенные функции поиска на основе искусственного интеллекта могут стать частью существующих платных сервисов Google с подпиской, таких как Gemini Advanced или Google One.

Традиционная поисковая система Google при этом останется бесплатной для всех. Примечательно, что в отчете указывается, что даже паже при наличии подписки пользователи продолжат видеть рекламу.

Видео дня

Пока руководство Google не приняло окончательное решение о запуске премиального поиска. В компании опасаются, что способность ИИ давать исчерпывающие ответы может привести к снижению количества кликов пользователей по ссылкам на веб-сайтах, что приведет к меньшему количеству показов рекламы и потенциально поставит под угрозу основной поток доходов.

Напомним, что конкуренты из Microsoft, которые имеет партнерство с OpenAI, более года назад запустили новый поиск Bing со встроенным чат-ботом ChatGPT, который сразу выдает ответы на естественном языке. В отличие от Google поиска, самому переходить по ссылкам и собирать нужную информацию с разных сайтов больше не нужно.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля Google закрыла еще один популярный сервис, работавший годами. Речь идет о Google Podcasts, который предлагал пользователям возможность бесплатно слушать обширную библиотеку подкастов.

А в феврале 2024 года Google отключила функцию просмотра сайтов из кэша. Она не только позволяла получать доступ к материалам, которые были удалены или изменены, но и была полезна во время временных сбоев.

Вас также могут заинтересовать новости: