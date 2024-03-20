Он обещает стать самым продвинутым "бюджетником" в истории Google.

Этой весной Google должна представить новое поколение бюджетной линейки Pixel. В сети уже раскрыли дизайн и ключевые спецификации Pixel 8A, который обещает стать самым продвинутым "бюджетником" в истории Google.

Одним из главных апгрейдов в Pixel 7a стало появление дисплея с частотой 90 Гц. Новое поколение пойдет еще дальше в этом плане и предложит 120-герцов. Для сравнения, пользователям iPhone 15 по-прежнему приходится довольствоваться 60 Гц.

Pixel 8a также выйдет с новым чипом Tensor G3 – более быстрый по части CPU и GPU, чем Tensor G2 в Google Pixel 7a. В плане камер никаких улучшений не планируется: это основным датчиком на 64 Мп, широкоугольный объектив 13 Мп и фронталка с разрешением 13 Мп. Pixel 7a, напомним, обошел iPhone 15 Pro Max и другие флагманы в "слепом" тесте камер.

Видео дня

Из других особенностей Pixel 8a: поддержка режима DisplayPort. Это позволит подключить смартфон к монитору. Плюс, Pixel 8a должен получить 7-летнюю поддержку, как и более дорогие Pixel 8, а кроме стартовой версии на 128 ГБ также ожидается модификация с 256 Гбайт памяти

Ценник не раскрывается, но вряд ли он будет завышенным – актуальный Pixel 7a на старте стоил $499. Ожидается, что презентация Pixel 8a случится в ходе конференции Google I/O 2024, которая запланирована на май.

Ранее в сети появилась "дорожная карта" смартфонов Google Pixel до 2026 года. В ближайшие пару лет производитель представит на рынке "пиксель" в формате "раскладушки", а начиная с Pixel 9 в семействе флагманов появится компактная Pro-версия.

Как сообщал УНИАН, вслед за Apple с ее iPhone Google готовит для своих смартфонов функцию Satellite SOS, которая позволит смартфонам подключаться напрямую к спутнику для отправки сообщений в экстренные службы.

Вас также могут заинтересовать новости: