Компания выпустит компактный Pixel с тройной камерой и другими фишками флагмана.

Компания Google планирует изменить свою стратегию в отношении смартфонов в 2024 году. По данным авторитетного инсайдера OnLeaks, в этом году нас ждут три разные модели серии Pixel 9:

Новой моделью станет Pixel 9 Pro: это компактный Pixel с тройной камерой и другими фишками флагмана, но экраном диагональю 6,1 дюйма.

Базовая модель Pixel 9 останется с двойной камерой и получит еще более компактный экран диагональю 6,03 дюйма.

Pixel 9 Pro XL – модель с тройной камерой, но большим (предположительно 6,7 дюйма) дисплеем. Вероятно, Google последует примеру Apple и разделит смартфоны топового уровня на два разных размера, как iPhone Pro и Pro Max, только XL.

Инсайдер также поделился качественными рендерами Pixel 9. Судя по ним, в 2024 году компания радикально поменяет дизайн своих "гуглофонов". Об этом говорят закругленные грани и плоский дисплей – как у последних Айфонов и Galaxy S24.

Видео дня

Анонс серии Pixel 9 ожидается этой осенью. Актуальная линейка смартфонов от Google была анонсирована в начале октября 2023 года. Они первыми на рынке получили семилетнюю поддержку ПО, то есть будут обновляться до 2030 года.

А осенью 2023 в сети появилась "дорожная карта" смартфонов Google Pixel, в которой упоминалось появление компактной Pro-версии. Также в ближайшие два года компания представит Pixel в формате "раскладушки".

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