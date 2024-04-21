Апдейт по сравнению с Pixel 7a получится хорошим, но за него придется доплатить.

На грядущей презентации I/O 2024 в начале мая Google должна анонсировать новое поколение своей "народной" линейки. О Pixel 8а уже почти все известно: от ключевых характеристик до дизайна. Апдейт получится хорошим, но есть одна плохая новость.

Pixel 8a будет стоить дороже предшественника – информация была обнаружена на сайте канадского ритейлера. Если Pixel 7a вышел за 599 канадских долларов, то новинка будет стоить уже от 708,99 (примерно 20 500 грн).

Также утечка подтверждает раннюю информацию, что кроме стартовой версии на 128 ГБ ожидается модификация с 256 ГБ памяти. Она обойдется в 792,99 долларов (~23 000 грн). Напомним, в США стартовая цена у прошлого поколения была 499 долларов (~19 000 грн). Таким образом, Pixel 8a вероятно выйдет с ценной около 599 долларов в США и 599 евро в Европе.

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Что касается характеристик смартфона, то, по слухам, Pixel 8A обещает стать самым продвинутым "бюджетником" в истории Google. Одним из ключевых апгрейдов станет переход на 120-герцовый OLED-дисплей. Для сравнения, пользователям iPhone 15 по-прежнему приходится довольствоваться 60 Гц.

Кроме того, Pixel 8a выйдет с новым чипсетом Tensor G3, который уже установлен в более дорогих Pixel 8 и Pixel 8 Pro, батареей на 4500 мАч и основной камерой с разрешением 64 мегапикселей. А еще Google, скорее всего, расщедрится на 7 лет обновлений по аналогии со старшими моделями.

Ближе к осени Google обновит свою флагманскую серию. Есть информация, что в этом году нас ждут сразу 3 модели Pixel 9, включая компактный Пиксель с телеобъективом и другими фишками флагмана.

Напомним, ранее в этом месяце Google запустила сервис "Найти устройство". Эта технология позволяет искать потерянные телефоны, планшеты и другую технику при участии смартфонов окружающих. По сути, это аналог "Локатора" Apple, только для поиска Android-устройств.

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