В отличие от многих гуманоидов, он использует синтетические мышцы для воссоздания близких к человеческим движений.

Польская компания Clone Robotics показал тесты своего гуманоидного робота Protoclone. Разработчики называют его "первым в мире двуногим андроидом с опорно-двигательным аппаратом".

В отличие от многих других человекоподобных роботов, Protoclone использует полимерный скелет и более 1000 искусственных мышц (миофибриллы), которые заполнены гидравлической жидкостью. Ее прокачивает электрический насос.

Помимо этого робот оснащен продвинутой сенсорной системой, включающей четыре камеры глубины в черепе для задач зрения, 70 инерционных датчиков для отслеживания положения суставов и 320 датчиков давления для силовой обратной связи. Разработчики утверждают, что робот сможет обучаться новым действиям в процессе наблюдения за людьми.

Видео дня

На видео, опубликованном разработчиками, робот показан подвешенным к потолку, при этом его конечности дергаются и делают движения, похожие на человеческие.

В Clone Robotics рассчитывают, что в будущем технология должна стать основой для коммерческих андоидов-помощников. Финальный вариант Protoclone сможет уверенно использовать различные инструменты и выполнять повседневные задачи, вроде стирки, мытье посуды и даже готовить. Компания пока не объявила цены, известно лишь, что предварительные заказы на них откроют в 2025 году.

Впервые эту технологию продемонстрировали публике еще в 2022, выпустив роборуку, которая использовала ту же мышечную систему Myofiber.

Меж тем глава Tesla Илон Маск обещает 10 000 человекоподобных роботов Optimus уже в 2025 году. Согласно задумке, такие роботы призваны заменить большую часть рутинной человеческой работы. В будущем в мире будет столько же роботов, сколько и людей, считает Маск.

Ранее Маск показал процесс "размножения" своих человекоподобных роботов Optimus. Они работают на базе самого передового искусственного интеллекта – такой же используется в автомобилях Tesla.

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