Нейросети захватывают технику: представлен первый в мире кондиционер с ИИ

Кажется, в ближайшее время нас ждет волна анонсов китайской техники с нейросетью DeepSeek на борту.

Производитель бытовой техники Midea анонсировал первый кондиционер с ИИ – он, конечно же, будет работать на "думающей" модели DeepSeek R1.

Речь про напольный вертикальный кондиционер, который умеет автоматически адаптироваться под изменения окружающей среды, самостоятельно регулируя температуру, влажность и мощность потока воздуха.

Само собой, кондиционер будет поддерживать интеллектуальное голосовое управление – с распознаванием и запоминанием сложных команд.

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Новинка называется Midea T6 DeepSeek R1, полноценный анонс запланирован на 1 марта. Кажется, в ближайшее время нас ждет волна анонсов китайской техники с нейросетью DeepSeek на борту.

Коротко, что нужно знать о китайском DeepSeek

Китайский чат-бот DeepSeek привлек к себе всеобщее внимание после того, как в январе 2025 года стал самым скачиваемым приложением более чем в 120 странах. И не просто в ИИ категории, а среди всех бесплатных программ, обогнав ChatGPT, Threads, Google и другие популярные аппы.

Это разговорная ИИ-модель, которая способна генерировать тексты разных объемов, искать информацию в интернете, а также создавать код – в общем, все то, что делают и его западные конкуренты. По данным разработчика, его создание стоила всего 6 млн долларов. Для сравнения, OpenAI потратила $14 млн на рекламу для Супербоула.

Меж тем специалисты призывают удалить DeepSeek с телефона. Ключевые проблемы включают передачу данных без шифрования и небезопасное хранение пользовательских данных. Также DeepSeek поймали на повторении китайской пропаганды, в том числе об Украине.

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