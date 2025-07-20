Компания хочет избавиться от отходов и тем самым уменьшить выбросы СO2 в атмосферу.

Microsoft заключила крупную сделку с калифорнийским стартапом Vaulted Deep, который займётся утилизацией почти 5 миллионов тонн органических отходов - навоза, сточных вод и остатков агропрома.

Всё это будет превращено в густую жижу и закачано под землю на глубину около 1.5 км, чтобы не дать отходам разлагаться на поверхности и выделять в атмосферу CO2 и метан.

Контракт рассчитан на 12 лет, и, по оценкам издания Inc., его стоимость может превышать 1.7 миллиардов долларов. Однако сама Vaulted Deep не подтверждает эту сумму.

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Гендиректор Джулия Райхельштайн, уточняет, что расходы будут снижаться, и реальная стоимость контракта - коммерческая тайна.

Это уже не первый подобный шаг со стороны Microsoft. Весной 2025 года она подписала соглашение с AtmosClear на удаление 6.75 млн тонн углекислого газа. Однако технология Vaulted Deep отличается: вместо того чтобы ловить CO2 из воздуха, она предотвращает его появление, изолируя отходы ещё до начала разложения:

"Сейчас эти отходы просто сваливают на полигоны, выливают в водоёмы или распыляют на землю. В каждом из случаев они гниют и превращаются в метан и углекислый газ. Это ускоряет климатический кризис, а в случае распыления на поля ещё и загрязняет грунтовые воды патогенами", - объясняет Райхельштайн.

Такого рода контракты нужны Microsoft, чтобы компенсировать колоссальные выбросы от дата-центров, особенно в условиях растущих инвестиций в ИИ.

Тем временем, другие компании постепенно переходят на более экологичные способы добычи энергии. К примеру, недавно Google заключил соглашение с Brookfield Asset Management по поставкам гидроэлектроэнергии. Компания будет покупать электроэнергию по 20-летним контрактам на общую сумму 3 миллиарда долларов.

Ранее мы рассказывали, что Business Insider назвал уровень зарплат в Microsoft. Те, кто задействованы в разработке технологий искусственного интеллекта, зарабатывают заметно больше остальных.

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