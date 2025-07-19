Те, кто задействованы в разработке технологий искусственного интеллекта, зарабатывают заметно больше остальных.

Компания Microsoft является одним из ярких примеров того, как современные корпорации подходят к распределению расходов: на фоне массовых сокращений рядового персонала до астрономических вершин растут зарплаты специалистов по искусственному интеллекту. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на внутренний документ компании, который удалось получить журналистам.

Из этого документа видно, что сотрудники отдела искусственного интеллекта Microsoft зарабатывают заметно больше, чем их коллеги, которые не задействованы в разработке технологий искусственного интеллекта.

Полученная журналистами таблица является неполной, поскольку содержит информацию только об иностранных работниках и только базовую зарплату без бонусов, которые могут быть в разы больше оклада. Итак, вот некоторые зарплаты в Microsoft по состоянию на 2024 год:

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инженеры-программисты - до 284 000 долларов США в год;

менеджеры продуктов - до 250 000 долларов в год;

инженеры-программисты в области машинного обучения - до 336 000 долларов;

бизнес-аналитики - до 191 580 долларов;

инженеры облачных сетей - до 220 716 долларов;

аналитики данных - до 205 000 долларов;

планировщики спроса - до 204 550 долларов;

финансовые аналитики - до 213 800 долларов;

дизайнеры продуктов - до 208 058 долларов;

маркетологи - до 213 200 долларов;

кремниевые инженеры - до 275 000 долларов;

разработчики программного обеспечения - до 284 000 долларов США

инженеры-программисты машинного обучения - до 231 000 долларов;

старшие инженеры-программисты машинного обучения - до 278 000 долларов;

штатные инженеры-программисты - до 301 000 долларов;

штатные инженеры-программисты машинного обучения - до 336 000 долларов.

Другие интересные материалы о перспективных профессиях

Как писал УНИАН, в то время, как многим профессиям грозит исчезновение из-за внедрения технологий искусственного интеллекта, некоторые профессии наоборот становятся все более перспективными. Например, безработица и низкие зарплаты точно не грозят тем, кто работает в области монтирования климатических систем. Спрос на услуги установки кондиционеров, вентиляционных и отопительных систем только растет, и ChatGPT еще не скоро сможет делать это самостоятельно.

Также мы отдельно рассказывали, кому в Украине, кроме военных, платят по 100 тысяч гривен в месяц и больше.

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