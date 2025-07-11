Ранее в сети ходили слухи, что компания планирует ввести подписку на Galaxy AI. Теперь в Samsung прояснили этот момент.

После анонса Galaxy AI, пакета функций на базе искусственного интеллекта Samsung, компания намекала, что позволит бесплатно пользоваться ими лишь какое-то время, а с 2026 года они могут стать платными. Теперь производитель прояснил этот момент.

В разговоре с Android Police представитель Samsung подтвердил, что все функции Galaxy AI, "предустановленные на телефоне по умолчанию", будут предоставляться бесплатно без каких-либо ограничений по времени. Список фич по умолчанию оказался на удивление длинным:

Live Translate (перевод телефонных звонков в режиме реального времени);

Note Assist (ассистент для заметок);

Zoom Nightography (комбинация улучшения ночной съемки и зума);

Writing Assist (ассистент по правописанию);

Drawing Assist (помощник для рисования);

Now Brief (ИИ-ассистент, который предоставляет персонализированные сводки информации в течение дня);

Audio Eraser (удаление ненужные звуков из видео).

При этом сразу бросается в глаза отсутствие одной из самых востребованных функций – фоторедактора с ИИ (Photo Editor). Также в списке нет ассистента для браузера (Browsing Assist) и инструмента расшифровки аудио (Transcript Assist) – вероятно, в будущем за их использование придется заплатить.

Видео дня

В прошлом году компания добавила поддержку Live Translate в сторонние мессенджеры, включая Telegram и WhatsApp, а также расширила поддержку нейросети на среднебюджетные модели Galaxy.

Принцип работы функции Live Translate в Galaxy AI:

А меж тем Apple, похоже, признала свое поражение в области ИИ. Во всяком случае, на это намекает желание компании "прокачать" Siri с помощью стороннего ИИ. По данным Bloomberg, компания тестирует модели OpenAI и Anthropic для своей обновленной версии голосового помощника.

Глава Apple Тим Кук объяснял отставание компании в ИИ-гонке тем, что для них важно быть лучшими, а не первыми. В то же время сотрудники Apple считают, что в компании совершили ошибку, сосредоточившись на AR/VR, когда акцент должен был быть на ИИ.

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