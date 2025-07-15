Он считает, что Россия имеет "большую экономику, армию, и просто бросает тела в мясорубку", постепенно продвигаясь на фронте.

Несмотря на беспрецедентное решение поддержать новые поставки систем ПВО Patriot для Украины, президент США Дональд Трамп все еще убежден, что преимущество в этой войне - на стороне Москвы, пишет Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

"Взгляд президента таков, что Россия победит - вопрос только в том, сколько это займет времени", - заявил высокопоставленный чиновник Белого дома на условиях анонимности.

По его словам, Трамп считает, что Россия имеет "большую экономику, армию, и просто бросает тела в мясорубку", постепенно достигая результатов на фронте.

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Впрочем, растущее разочарование Путиным, который якобы игнорирует любые попытки мирного урегулирования, побудило Трампа принять решение о поддержке нового пакета вооружения. США теперь позволили союзникам профинансировать закупку Patriot для Украины, а американский ВПК - получит заказы на их производство.

"Мы это не покупаем, но мы это производим, и они за это платят", - подчеркнул Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, имея в виду "очень богатых" европейских союзников.

Президент также повторил свой давний тезис, что Украина в стратегическом смысле уступает России:

"Они продолжают бороться с невероятным мужеством, но им этого не хватает - они теряют вооружение".

Решение о передаче оружия стало компромиссом: Трамп демонстрирует твердость в ответ на российскую жестокость, но не отказывается от своей стратегии "Америка превыше всего". Его команда активно продвигает нарратив, что теперь США будут тратить меньше, а Европа - больше.

Однако даже внутри движения MAGA возникло напряжение. Стив Бэннон, соратник Трампа, уже раскритиковал решение как шаг к втягиванию США в "старомодную изнурительную войну на кровавых землях Европы". Зато команда Трампа настаивает: это не отход от курса, а последовательное стремление "установить мир через силу" - и за чужие деньги.

Трамп меняет курс - главные новости

После месяцев заигрываний с Кремлем президент США Дональд Трамп заявил, что "приятные разговоры" с Путиным не дали результата в окончании войны в Украине. Он объявил Кремлю ультиматум: если в следующие 50 дней Киев и Москва не заключат "справедливое" соглашение, США введут "вторичные санкции". Под ними, очевидно, подразумеваются пошлины на импорт в США товаров из стран, покупающих российскую нефть и газ.

Также Трамп пообещал начать поставки дополнительного оружия Украине. По его словам, речь идет аж о 17 батареях Patriot и боекомплект к ним. По данным СМИ, кроме этого планируется поставка ракет для истребителей, а также артиллерийских систем.

В Европе рады тому, что президент США наконец занял жесткую позицию в отношении России, но отсрочка в 50 дней, которую Дональд Трамп дал Кремлю на выполнение ультиматума, является слишком длинной, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

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