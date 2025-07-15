Трамп спрашивал Зеленского, почему Украина не ударила по Москве: в WP раскрыли, что он ответил

Украинский лидер намекнул, что такая операция возможна, но при условии наличия необходимого дальнобойного вооружения.

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал решимость давить на российского диктатора Владимира Путина во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе.

Об этом в колонке для The Washington Post пишет журналист Дэвид Игнатиус, который освещает международную политику, со ссылкой на собственные информированные источники в американском политикуме.

По его данным, Трамп спросил Зеленского, почему тот не ударил по Москве. Украинский лидер ответил решительно:

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"Мы можем, если вы дадите нам оружие".

Трамп сказал, что Украине нужно усилить давление на Путина, не только на Москву, но и на Санкт-Петербург.

В материале говорится, что Трамп жестко обращается с Путиным. Он разъярен. Российский лидер перестал быть "приятным", как любит говорить Трамп.

Трамп и война - смена риторики

Как сообщал УНИАН, Трамп объявил Кремлю ультиматум: если в следующие 50 дней Киев и Москва не заключат "справедливое" соглашение, США введут "вторичные санкции". Под ними, очевидно, подразумеваются пошлины на импорт в США товаров из стран, покупающих российскую нефть и газ.

Кроме того, американский лидер запустил поставки оружия Украине. Речь идет о 17 батареях Patriot и боекомплекте к ним. По данным СМИ, кроме этого планируется поставка ракет для истребителей, а также артиллерийских систем.

Несмотря на беспрецедентное решение поддержать новые поставки систем ПВО Patriot для Украины, президент США Дональд Трамп все еще убежден, что преимущество в этой войне - на стороне Москвы, пишет Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

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