Союзникам надо объединиться как можно быстрее, чтобы остановить войну РФ против Украины.

Швеция сделает "свой вклад в быстрые и существенные поставки Украине", о которых объявил американский прездент Дональд Трамп. Об этом сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сети Х.

"Как один из крупнейших доноров Украины и вместе с нашими союзниками по НАТО, Швеция будет продолжать делать свой вклад в быстрые и существенные поставки Украине", - гарантировал Кристерссон.

Он подчеркнул, что союзникам необходимо объединиться как можно быстрее, чтобы остановить войну в Украине. По его мнению, время имеет решающее значение.

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"Чем быстрее мы все объединимся, чтобы заставить Россию прекратить ее жестокую войну против Украины, тем больше жизней будет спасено", - констатировал он.

Помощь Швеции

В конце июня стало известно, что Швеция закупит дальнобойное оружие для Украины, способное доставать до России. ВСУ возьмет его на вооружение в течение двух-трех лет. Министр обороны страны Майкл Клессин не назвал конкретные модели вооружений, однако сказал, что речь идет о крылатых ракетах и реактивной артиллерии.

Швеция стала членом НАТО в 2023 году и с тех пор значительно увеличивает расходы на свою оборону, модернизирует собственный военно-промышленный комплекс и инфраструктуру. а также передает Украине оружие, технику и финансирование.

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