Устройство с помощью ИИ составит краткую сводку по заметкам, поможет в обработке фото или переведет телефонный звонок в режиме реального времени.

Обновление One UI 6.1 с функциями Galaxy AI дебютировало со смартфонами Samsung серии Galaxy S24 в конце январе, а позже ее начали получать более старые устройства компании. Сегодня таких набралось уже более 20.

Портал SamMobile собрал перечень устройств Samsung, для которых уже вышла One UI 6.1. Среди них есть как смартфоны, так и планшеты бренда, выпущенные в последние пару лет.

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy S21, S21+, S21 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra

Чтобы проверить наличие обновления на вашем устройстве, перейдите в "Настройки", раздел "Обновление программного обеспечения". Прошивка весит около 3 гигабайт.

Напомним, среди ключевых нововведений One UI 6.1 – Circle to Search (упрощенный поиск с экрана любого приложения), Live Translate (перевод телефонных звонков в режиме реального времени), а также функции "Умный Редактор" и "Умные Рекомендации".

Единственная функция Galaxy AI, которая является эксклюзивной для моделей Galaxy S24 – Instant Slow-Mo, позволяющая при помощи ИИ замедлять любое видео с дорисовкой кадров.

Ранее появился список из почти 50 моделей Samsung Galaxy, которые больше не будут обновляться и, соответственно, не получат новых ИИ-функций. Если среди них есть ваш аппарат, возможно, пришло время задуматься об апгрейде.

На 2024 год у Samsung запланировано еще много новинок. Этим летом выйдет новое поколение складных смартфонов и смарт-часов, а осенью ожидается релиз Galaxy Ring – дебютного умного кольца. Также есть информация, что Samsung подготовила выпуск двух недорогих смартфонов с гибким дисплеем.

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