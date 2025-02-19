Стартап Perplexity, который работает над умным поисковиком с искусственным интеллектом, представил собственную версию модели DeepSeek-R1 без цензуры. Дообученная модель получила название R1-1776 и теперь доступна на платформе Hugging Face.
В Perplexity заявили, что хотели добиться от нейросети непредвзятой и точной информации без ухудшения её способности к рассуждению. Базовый DeepSeek-R1 иногда отказывался отвечать на определённые запросы или формулировал ответы согласно официальной позиции китайского правительства.
Например, если у DeepSeek спрашивали, что произошло на площади Тяньаньмень в 1989 году, то он отвечал, что его запрограммировали давать только те ответы, которые никому не навредят.
Чтобы устранить эту проблему, Perplexity составила список подцензурных тем, собрала соответствующие пользовательские запросы и дообучила модель, используя облачную платформу NeMo 2.0 от Nvidia. При этом компания утверждает, что фильтровала персональные данные пользователей.
Теперь R1-1776 может давать подробные ответы на "чувствительные" темы, включая исторические события вроде современной истории Тайваня или о протестных движениях в Китае.
Ранее мы рассказывали, что Илон Маск запустил чат-бот Grok-3 и назвал его "самым умным ИИ на Земле". Новая модель превосходит ChatGPT и DeepSeek во всех самых популярных бенчмарках.