Нейросеть превосходит ChatGPT и китайскую DeepSeek во всех топовых бенчмарка.

xAI, стартап Илона Маска в области искусственного интеллекта, официально представил Grok 3 – обновление своей флагманской ИИ-модели. По словам самого Маска, Grok 3 – "самый умный ИИ на Земле".

Причины для такого громкого заявления у него есть. Ранняя версия новой модели сейчас превосходит ChatGPT и китайскую DeepSeek во всех топовых бенчмарках, а ее главная цель – "понять вселенную и помочь найти ответы на важнейшие вопросы: в чем смысл жизни и существуют ли пришельцы".

Как отмечают в команде разработчиков, Grok 3 одновременно может быть и обычной, и рассуждающей моделью. Там есть кнопки Think для рассуждений и Big Brain для действительно сложных задач. Кроме того, в будущем, "примерно через неделю", там появится голосовой режим и агент, который может пользоваться интернетом за вас.

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Сейчас Grok 3 доступен для подписчиков X Premium, но можно попробовать бесплатно на Chatbot Arena.

Напомним, в конце декабря 2024 социальная сеть X (экс-Twitter) открыла бесплатный доступ к фирменному чат-боту Grok 2 для всех пользователей. Чат-бот выдает ответы на текстовые запросы быстрее, чем ChatGPT, умеет генерировать картинки высокого качества и работать с кодом.

Превосходство Grok 3 над последним обновлением ChatGPT от OpenAI может усилить и без того напряженную конкуренцию между компаниями. Напомним, что Маск создал xAI в 2023 году как альтернативу OpenAI, которую он открыто критикует за переход на коммерческие рельсы. Также ранее Маск возглавил группу инвесторов, предлагающих купить контрольный пакет акций OpenAI.

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