Похоже, скоро одним чатом смогут пользоваться несколько человек одновременно.

В веб-версии ChatGPT заметили новую функцию - групповые чаты, которые позволяют приглашать других пользователей по ссылке и настраивать поведение чат-бота под конкретный разговор.

Кнопка "Начать групповой чат" появилась у некоторых пользователей с платной подпиской. Об этом сообщил программист Тибор Блахо, который объяснил, что функция позволяет создать ссылку для приглашения и добавить собственные инструкции ChatGPT, которые будут действовать только в пределах этого чата.

Также можно выбрать, будет ли бот отвечать автоматически или только когда его упоминают другие участники. При этом память из личных диалогов не переносится, каждый групповой разговор изолирован.

Среди дополнительных опций заметили реакции, ответы на сообщения, индикатор набора текста, возможность жаловаться на пользователей, загрузку файлов, создание изображений и поиск в сети. В Testing Catalog уточняют, что функция пока неактивна - чаты еще не запускаются, а OpenAI официально не анонсировала обновление.

Ранее мы рассказывали, что OpenAI запретила ChatGPT отвечать как персональный врач или юрист. Также чат-бот больше не анализирует медицинские снимки и фото тела.

