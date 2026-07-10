Как избавиться от лишних вещей в доме после 40 лет, и почему это самое подходящее время

Гардероб, устаревшие хобби, залежи детских памятных вещей - все это источники постоянного хаоса в вещах, а значит и в доме.

К 40 годам в доме накапливаются вещи, которых хватило бы на десятилетия. И это самое подходящее время, чтобы избавится от них и обустроить дом, который соответствует вашему нынешнему образу жизни.

Как рассказала сайту известной советчицы Марты Стюарт эксперт по организации пространства Лаура Виттманн, в этом возрасте у большинства людей уже складывается четкое представление о том, "кто мы на самом деле и чем хотим заниматься в жизни".

Однако, это не значит, что нужно выбрасывать большинство вещей из дома, превращая его в минималистичный. Лайфстайл-инфлюенсер Кэтлин Барнс рассказала, что рассматривает возраст 40 лет как период сокращения вещей, а не минимизации. "Я не говорю, что у всех должно быть меньше вещей, я говорю, что люди должны быть окружены вещами, которые они действительно используют, любят и которые выбрали осознанно", - сказала она.

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Какие категории вещей заслуживают более пристального внимания до того, как вам исполнится 40 лет

В первую очередь эксперты рекомендовали пересмотреть гардероб, поскольку со временем он значительно расширяется. Одежда с предыдущей работы, наряды, которые больше никто не носит, вещи, которые не соответствуют текущему стилю, все, что не носили целую вечность, - все это советуется тщательно оценить.

Как говорит Барнс, стиль должен соответствовать жизни, которую вы ведете сейчас, а не той, которую вы представляли себе десять лет назад. Избавление от устаревших вещей не только освобождает физическое пространство, но и упрощает процесс одевания каждый день.

Второй пункт - принадлежности для хобби, которые вы никогда не используете. Иногда хобби остаются с вами надолго, а иногда нет. Виттманн призывает людей честно оценить проекты, которые они забросили.

Подумайте о том, какие материалы для рукоделия, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты и другие принадлежности для хобби вам больше не нужны. Хранение их "на всякий случай" часто означает жертвование ценным местом для хранения вещей, которые больше не приносят вам удовольствия. Посмотрите, что вы можете пожертвовать, чтобы передать это увлечение кому-то другому.

Детские памятные вещи

Если у вас есть дети, эта категория может быстро стать одной из самых больших в вашем доме. Виттманн рекомендует установить разумные границы, а не хранить все подряд. Зачастую достаточно одной любимой игрушки, значимых школьных проектов и нескольких сентиментальных вещей, чтобы сохранить воспоминания, не занимая весь чердак коллекцией плюшевых игрушек. Любимые вещи можно органично вписать в интерьер – например, оформить в рамки свои художественные работы и разместить их на стене в виде галереи.

Косметические средства и туалетные принадлежности

Косметика со временем накапливается. Ее рекомендуют разбирать почаще, избавляясь от просроченные средств, неиспользуемых инструментов для укладки волос и заброшенных косметических продуктов, которые только занимают ценное место в ванной комнате или на туалетном столике.

Вместо того чтобы вспоминать, когда та или иная вещь была для вас важна, подумайте, соответствует ли она вашему нынешнему образу жизни. Виттманн предлагает задать себе несколько простых вопросов: Любите ли вы ее? Используете ли вы ее? Есть ли у вас место для ее хранения?

Коллекция книг

Многие мечтают иметь библиотеку. Но нет никакой необходимости занимать ценное место на полках книгами, которые вам больше не хочется дочитывать или которые вам не понравились.

"Книги, которые вы когда-то хотели прочитать, но которые вас заинтересовали, а теперь вам все равно? Отпустите их!" – говорит Виттманн. Обратитесь в местные благотворительные организации, библиотеки и магазины подержанных книг, чтобы найти пункты приема пожертвований.

Устаревший домашний декор

Многие тенденции в дизайне интерьера приходят и уходят. В этом смысле слово "устаревший" относится к предметам в вашем доме, которые больше не создают ощущения домашнего уюта или комфорта.

"Дом, отражающий вашу прежнюю индивидуальность, следует переосмыслить и избавиться от лишних вещей. Избавление от ненужных предметов освобождает место для той жизни, которой вы живете сегодня", – говорит Барнс.

Семейные реликвии

Очевидно, что это одна из самых сложных категорий. Единственный способ справиться с этим – честно признаться, почему вы храните эти вещи. "Сохраняйте то, что для вас важно, и отпустите то, что осталось", – говорит Виттманн.

Виттман также отмечает, что сентиментальная ценность меняется со временем. Предметы, которые когда-то имели глубокий смысл, могут потерять свою эмоциональную значимость спустя годы, поэтому регулярная переоценка необходима для поддержания порядка и контроля над хламом.

Как навести порядок в доме - больше советов

Напомним, что во время расхламления советуют обращать внимания еще и на такие категории - инструкции от техники, старые кабели, залежи ручек, сломанные украшения.

Также отличный совет от экспертов - поручить навести порядок кому-то еще. Если у вашего помощника нет сентиментальной привязанности к вещам, то дом быстрее будет приведен в порядок, а залежи старых вещей разобраны.

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