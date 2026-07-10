Переоснащённые на фронте дроны являются движущей силой недавних успехов Украины, - FP

Беспилотники существенно заморозили фронт и также позволили провести кампанию по перехвату российской логистики.

В течение последнего года сообщения из Украины описывали развитие новой экосистемы инноваций в области беспилотных летательных аппаратов, с помощью которых наносятся регулярные удары по РФ. Об этом пишет Foreign Policy.

Вместо централизованной системы финансирования и закупок, характерной для современной оборонно-промышленной базы, Украина "закладывает фронт": оснащает пехоту оружием, произведенным по децентрализованной модели и разработанным в тесном сотрудничестве с солдатами.

Отмечается, что эти беспилотники существенно заморозили фронт и также позволили провести кампанию по перехвату российской логистики. Помимо влияния на поле боя, развитие этой экосистемы может представлять собой поворот в эволюции оборонно-промышленной базы. Однако ведущие державы, возможно, не смогут воспроизвести эту модель: по иронии судьбы, эта экосистема может возникнуть из-за слабости центрального правительства Украины.

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На пятом году войны небольшие промышленные мастерские разрабатывают и производят конструкции беспилотников, которые затем отправляются на передовую и подвергаются значительной доработке местными техниками, прежде чем быть развернутыми в бою.

Полученные уроки затем используются в промышленности для производства следующего поколения беспилотников. Этот подход, хотя и дорогостоящий с точки зрения времени и дублирования усилий, породил экспоненциальный рост инноваций на фронте.

Для чего нужен такой подход

Важно, что новый процесс "фронтового совершенствования" возник из необходимости - Украине необходим цикл существенной модернизации беспилотников на фронте для достижения и поддержания тактического успеха. Хотя некоторые инновации разрабатываются в удаленных лабораториях, большинство создается в непосредственной близости от линии фронта. Как итеративные улучшения, осуществляемые украинскими войсками, так и циклы мер и контрмер против российских инноваций привели к циклам обновления.

По словам аналитиков, война в Украине демонстрирует особенно интенсивный вариант микроклимата гонки вооружений, но во всем мире наблюдаются многие схожие закономерности.

Одной из наиболее ярких инноваций является использование волоконно-оптических кабелей для управления беспилотником в условиях радиоэлектронной борьбы. В статье сказано:

"Хотя на данный момент влияние технологий ограничено, все эти примеры демонстрируют сильную тенденцию к центробежному развитию, серьезный разрыв со столетними практиками центростремительного военного производства".

Что происходит в Украине

Отмечается, что украинские производители беспилотников финансируют себя за счет сочетания государственных расходов, прямой иностранной помощи, иностранных инвестиций и прямых контрактов с передовыми подразделениями. Они работают не через центральный узел, а напрямую контактируют с военнослужащими на передовой. Это является не столько препятствием для их деятельности, сколько ключом к их успеху.

Издание пишет, что экосистема беспилотников также может служить дешевой заменой реальному военному потенциалу. Украина и другие операторы беспилотников вынуждены вкладывать значительные средства в эти экосистемы, поскольку им либо не хватает людских ресурсов, либо традиционных промышленных мощностей. В статье сказано:

"Это кажется правдоподобным, но поразительно, что Россия и Израиль - не говоря уже о Соединенных Штатах - оказались застигнуты врасплох стремительным развитием беспилотной войны".

По их мнению, возможно также, что то, что выглядит как местная инновация, на самом деле является просто продажей китайскими и турецкими производителями беспилотников украинских инноваций своим другим клиентам.

"Если лучшие практики использования дронов будут отработаны в течение следующих двух лет, то эта "революция" станет, в лучшем случае, незначительной деталью. Если же это займет 10 или 20 лет, то это может иметь очень большое значение", - добавили они.

Прогресс производства беспилотников

НАТО активно готовится к возможным будущим конфликтам с широким применением беспилотников, однако в альянсе предупреждают: массовая закупка дронов уже сейчас может привести к тому, что к началу потенциальной войны значительная часть этих систем морально устареет.

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