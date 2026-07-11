USB-C не гарантирует высокую скорость: почему одинаковые разъемы работают по-разному

Внешне одинаковые порты и кабели могут сильно отличаться по своим возможностям.

Разъем USB-C давно стал универсальным стандартом для смартфонов, ноутбуков и другой электроники. В то же время его наличие отнюдь не гарантирует высокую скорость передачи данных, быструю зарядку или возможность подключить внешний монитор.

Как объяснили специалисты Engadget, внешне одинаковые порты и кабели могут сильно отличаться по своим возможностям.

Главная причина путаницы заключается в том, что USB-C – это лишь тип разъема, а не единый технический стандарт. За ним могут скрываться самые разные версии USB – от устаревшего USB 2.0, в котором данные передаются на скорости до 480 Мбит/с до современного USB4, обеспечивающего передачу данных до 80 Гбит/с.

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В качестве примера специалисты приводят новый бюджетный ноутбук Apple MacBook Neo. Несмотря на то что оба его разъема выглядят одинаково, один из них поддерживает лишь USB 2.0, а второй работает по стандарту USB 3.2 Gen 2 со скоростью до 10 Гбит/с. Внешне определить разницу невозможно.

Почему USB-C оказался таким запутанным? Изначально USB-C задумывался как универсальный интерфейс, который заменит множество разных разъемов и позволит использовать один кабель для зарядки, передачи данных и вывода изображения.

Однако со временем начали появляться новые поколения USB, а производители получили возможность устанавливать в устройства более дешевые контроллеры и ограниченные версии стандарта. В результате два устройства с одинаковым USB-C могут поддерживать совершенно разные функции.

Дополнительную путаницу создают и сами кабели. Некоторые из них предназначены только для зарядки, другие поддерживают передачу данных, а самые продвинутые работают с USB4, Thunderbolt, выводом изображения и мощностью зарядки до 240 Вт.

Как понять, какой у меня USB

Несмотря на всю путаницу вокруг USB-C, идея использовать один кабель для большинства устройств все же работает. Главное – знать, на какие параметры обращать внимание при покупке.

Если кабель или устройство сертифицированы USB-IF, на них обычно указаны понятные обозначения вроде USB 80 Gbps 240W, которые сразу показывают максимальную скорость передачи данных и мощность зарядки. Однако некоторые производители ради экономии не проходят сертификацию, поэтому параметры приходится искать в документации или на официальном сайте.

Если устройство уже куплено, на компьютерах с Windows определить версию USB можно через "Диспетчер устройств". Также можно проверить реальную скорость передачи данных, подключив быстрый внешний SSD, а поддержку вывода изображения – подключив монитор через USB-C. Если картинка не появляется, значит порт или кабель не поддерживает передачу видеосигнала.

Ранее эксперты рассказывали, в чем разница между DisplayPort 2.1 и 1.4 – и стоит ли переплачивать за новый стандарт.

УНИАН писал, что дешевые смартфоны могут исчезнуть уже в 2027 году. Причина – стремительно растущий спрос на память DRAM для систем искусственного интеллекта, который оставляет производителям мобильных устройств все меньше доступных компонентов.

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