Трамп оставил инструкции на случай, если с ним что-то случится из-за действий Ирана, – NYP

Президент США признал, что он уже давно находится в списке лиц, которых Иран планирует убить.

Президент США Дональд Трамп заявил, что "оставил указания" на случай, если Ирану удастся осуществить свои планы по его убийству – и за это им придется дорого заплатить, пишет New York Post.

"Я уже давно нахожусь в их списке. Вот с чем мы имеем дело. Единственное, что я оставил указания – если что-то случится, просто буквально бомбить их с такой интенсивностью, какой они еще никогда не видели", – рассказал глава Белого дома.

На вопрос о том, что Израиль на этой неделе сообщил о разведданных относительно покушения на президента США, Трамп отметил, что Тегеран уже много лет стремится к его смерти.

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"Нет, нет. Израиль ничего не выдумал. Нет, нет. Я уже давно занимаю первое место в списке лиц, которых Иран планирует убить, и такова уж жизнь, знаете", – добавил Трамп.

При этом Трамп выразил надежду, что по нему будут скучать, если Ирану в конце концов удастся осуществить этот план. Издание отметило, что этими словами глава Белого дома как бы смирился с тем, что Тегеран никогда не прекратит попыток его убить.

В публикации отмечается, что Иран открыто стремится убить президента с 2020 года, когда Трамп отдал приказ о нападении, в результате которого погиб иранский военный офицер Касем Сулеймани.

Издание отметило, что с тех пор уже было сорвано немало покушений на Трампа. В частности, вспоминается инцидент, произошедший 13 июля 2024 года, когда пуля убийцы задела ухо Трампа во время политического митинга в Батлере, штат Пенсильвания.

Отмечается, что на этой неделе напряженность в отношениях между США и Ираном резко обострилась. Во время похорон убитого верховного лидера иранские демонстранты развернули гигантские транспаранты с призывами убить Трампа.

"Почему мы не должны убить того, кто убил моего имама и моего лидера? Убийство Трампа – наш долг. … Почему самый отвратительный человек в мире до сих пор жив?", – сказал на этой неделе оратор на одном из мемориальных мероприятий, как сообщают иранские СМИ.

В статье отмечается, что Трамп отменил перемирие между США и Ираном и их только что заключённый меморандум о взаимопонимании после того, как в понедельник и вторник Иран обстрелял три корабля в Ормузском проливе.

Издание сообщило, что разочарование Трампа в отношении иранцев было в полной мере продемонстрировано на саммите НАТО в Анкаре на этой неделе: он назвал их "злыми" за то, что они устроили атаки в проливе, несмотря на перемирие и дополнительное обещание снизить напряженность во время похорон убитого верховного лидера Али Хаменеи.

"У них были лидеры – их уже нет. Потом у них появилась другая группа лидеров – их тоже уже нет. Сейчас у них ещё одна группа лидеров – возможно, их тоже уже не будет, кто знает? И знаете что? Возможно, меня тоже уже не будет. Потому что я – их цель № 1 – об этом все говорят. Вот так они ведут себя, и так они поступают уже 47 лет", – сказал Трамп в Анкаре.

Как сообщило издание, возвращаясь домой из Анкары, президент США сменил самолет, а Белый дом позже признал, что это была тактика, направленная на обеспечение безопасности Трампа, после того как он заявил журналистам, что Иран хочет его смерти.

США и Иран: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что сын экс-президента США Хантер Байден публично высмеял нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа. Он заявил, что выдвигает его на Нобелевскую премию мира из-за неоднократных заявлений о прекращении войны с Ираном. По словам Хантера Байдена, Трамп "прекращал войну с Ираном как минимум 38 раз". Поясняется, что именно такое количество подобных заявлений ранее подсчитали журналисты CNN.

Также мы писали, что посол Ирана в Армении Халиль Ширгхолями написал в соцсети X, что убить людей можно, но не идеалы. Так он отреагировал на прощание с бывшим духовным лидером Ирана Али Хаменеи. По данным The Guardian, новый духовный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, назначенный через 10 дней после смерти отца, не появлялся на публике и не записывал никаких обращений за последние три месяца. Сообщается, что он не присутствовал на похоронах собственной жены, в то время как трое его братьев стояли у гроба отца. Официально подтверждено, что Моджтаба получил ранение во время ударов США и Израиля.

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