Он рассказал, что потерял глаз из-за рака, но решил не отчаиваться и "прокачать" себя.

На форуме Reddit появилась история парня, который, лишившийся глаза, решил превратить свой недостаток в преимущество и изготовил себе протез со встроенным фонариком.

В коротком ролике, посвященном устройству, наш герой рассказывает и показывает, что он почти не греется и не доставляет дискомфорта, а одного заряда хватает на 20 часов работы. Светодиод активируется при определенном движении глаза.

Отмечается, что в целях собственной безопасности он не использует его на полную мощность, но планирует улучшить разработку. Свою разработку блогер назвал "титановой черепной лампой" (Titanium Skull Lamp). Все оборудование и источник питания находятся внутри глазного протеза.

Ролик быстро стал вирусным, собрав за меньше, чем день сотни тысяч просмотров и тысячи комментариев.

В США человеку впервые вживили в мозг нейрочип

Этим летом мы рассказывали историю стартапа Synchron, который первым в США получил разрешение на имплантацию нейрочипа в мозг человека. Пациент был с тяжелым параличом.

Теперь, с помощью нейрочипа, человек способен чатиться в интернете, совершать онлайн-покупки и выполнять другие задачи.

Параллельно компания Маска Neuralink работает над созданием намного меньшего по размеру и более мощного имплантата, который, помимо прочего, позволит контролировать гормоны, бороться с депрессиями и даже сможет заставить мозг работать эффективнее. Впрочем, миллиардер еще в 2019 году рассчитывал, что тестирование на людях стартует в 2020 году, но его компания так и не получила одобрения на испытания на людях.

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