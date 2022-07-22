Neuralink от Илона Маска до сих пор не приступил к испытанию на людях.

Нью-йоркский стартап Synchron опередил компанию Neuralink Илона Маска и первым в США получил разрешение на имплантацию нейрочипа в мозг человека. Пациент был с тяжелым параличом.

Теперь, с помощью нейрочипа, человек способен чатиться в интернете, совершать онлайн-покупки и выполнять другие задачи, пишет Bloomberg.

Расположенный в моторной коре чип использует 16 электродов для мониторинга активности мозга и регистрации возбуждения нейронов, когда человек думает. Сила сигнала со временем улучшается по мере того, как устройство все глубже срастается с кровеносным сосудом и приближается к нейронам.

Недавняя процедура была первой, которую компания провела в США, ранее, в Австралии, стартап уже имплантировал свои устройства четырем пациентам.

Напомним, что Neuralink Маска работает над созданием намного меньшего по размеру и более мощного имплантата, который, помимо прочего, позволит контролировать гормоны, бороться с депрессиями и даже сможет заставить мозг работать эффективнее. Впрочем, миллиардер еще в 2019 году рассчитывал, что тестирование на людях стартует в 2020 году, но его компания так и не получила одобрения на испытания на людях.

Ранее предсказывалось, что в ближайшие десять лет в мире появятся первые версии мыслящих цифровых двойников людей из разных стран мира.

Как говориться в материале "Би-би-си", цифровой двойник – это точная копия человека в физическом мире, у которой есть цель помогать своей реальной версии и обеспечивать обратную связь с реальной версией.

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