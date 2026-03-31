Instagram тестирует функцию, которая позволит в скрытом режиме просматривать 'Истории' бывших

Однако эта функция будет платной.

Если вы пережили серьезный разрыв, то Instagram может еще больше затруднить процесс восстановления. Социальная сеть тестирует новую подписку, которая предоставляет платным пользователям доступ к ряду функций, а именно к возможности просматривать "Истории" других пользователей в скрытом режиме. Об этом пишет Business Insider.

Также среди других преимуществ - создание списков аудитории, выходящих за пределы категории "Близкие друзья", а также продление срока публикации "Истории" еще на 24 часа.

Известно, что "Истории" в Instagram - это фотографии и видео, которые исчезают через 24 часа. В настоящее время автор может видеть, кто их просматривает.

Видео дня

"Мы надеемся, что эти тесты помогут нам понять, что именно является самым ценным для людей в наборе премиум-функций", - сказал представитель Instagram в комментарии Bloomberg.

В TechCrunch первыми сообщили о тесте и отметили, что Instagram предлагает подписки в Мексике, Японии и на Филиппинах по цене от 1 до 2 долларов в месяц.

В течение последних нескольких лет компания Meta экспериментирует с различными платными продуктами, стремясь диверсифицировать свои доходы за пределами основного рекламного бизнеса.

"Среди других продуктов на основе подписки - подписка без рекламы для пользователей из стран Европейского Союза и ежемесячная подписка, которая позволяет поклонникам получать эксклюзивный контент от любимых авторов", - рассказали в BI.

Другие новости о соцсетях и других приложениях

