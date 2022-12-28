Ноутбук игрового класса в техническом плане должен заметно превосходить офисные и мультимедийные устройства, иначе об ультра настройках в играх можно даже не мечтать. Для гейминга требуется "железо", способное обеспечить производительность хорошего компьютера.

Подобрать сбалансированный лэптоп для ресурсоемких видеоигр можно в 6 шагов.

Шаг 1: выбор производителя

Производители компьютерной техники выпускают ноутбуки разного назначения. Геймерские — одна из самых востребованных и обширных категорий. Именно поэтому у каждого бренда в ассортименте есть хотя бы одна игровая линейка. Многие разработчики предлагают сразу несколько серий на выбор — с акцентом на разные "фишки".

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У бренда Acer это семейства Nitro и Predator. Первые — распространенные благодаря справедливой цене, вторые — сражают наповал запасом мощности. Например, ноутбук Асер Нитро 5 имеет неплохие изначальные характеристики и перспективы модернизации, а у ACER Predator Triton 300 премиальная начинка с устойчивостью к нагрузкам и широкой сферой эксплуатации.

Asus выпускает геймерские ноуты TUF и ROG. Разница между ними — в стоимости, дизайне и степени "нафаршированности". У ROG аппаратное обеспечение уровнем выше.

Под стать геймерам также Lenovo Legion — стильные и с отличным быстродействием.

Шаг 2: выбор экрана

При выборе дюймажа следует учитывать сразу несколько факторов, в том числе любимый жанр игр и особенности образа жизни.

Для простеньких головоломок и викторин вполне достаточно небольшого дисплея, красочные стратегии, приключенческие саги и насыщенные файтинги — для большого безрамочного экрана.

Дома можно использовать лэптоп с 16 или 17 дюймовым экраном. Его увесистость и крупные габариты не станут помехой комфортному геймингу. Для игр во время поездок в транспорте или отдыха в парке лучше взять устройство с экраном на 13-15 дюймов.

Матрица требуется с безупречным обзором под разными углами и высокой детализацией. Оптимально — IPS. Среди новинок, успешно прижившихся на рынке, — OLED и AMOLED.

Герцовка — от 120 Гц, в крайних случаях — не менее 90 Гц. Стандартных 60-75 Гц маловато для игр.

Шаг 3: выбор процессора

Количество ядер, многопоточность, частотные характеристики, архитектура и техпроцесс — опытный игрок разбирается, что к чему, а вот новичку сложнее. Благо, оценить "профпригодность" процессора можно по его серии.

1. Ryzen 3 и Core i3 — то, что нужно, для недорогого игрового ноута, который также будет использоваться для работы, учебы, воспроизведения мультимедиа.

2. Ryzen 5 и Core i5 — чипы, которые производители устанавливают в ноутбуки с целью сохранения баланса цены и качества. Хороши в многозадачном режиме и адаптированы под внушительные нагрузки, создаваемые играми.

3. Ryzen 7 и Core i7 — ходовые решения, которые отличаются энергоэффективностью и продуктивностью. Тянут AAA игры с высоким разрешением и подходят для ресурсоемких процессов вроде 3D моделирования.

4. Ryzen 9 и Core i9 — лучшие геймерские процессоры из премиального сегмента.

Шаг 4: выбор накопителя

Жесткий диск дает много пространства для хранения, но боится механических повреждений и медленнее считывает/записывает информацию. SSD обладает высокой пропускной способностью, долго служит и не издает громких звуков в процессе обработки данных.

Компромиссный вариант — комбинированное хранилище HDD (от 1 Тб) +SSD (от 256 Гб).

Шаг 5: выбор оперативки

При запуске "тяжелых" игр с различными модами и дополнениями вроде голосовых чатов оперативка заполняется максимально быстро. Если ее мало, ноутбук начинает подвисать, что сказывается на рейтинге и достижениях в игре. Минимальный запас оперативной памяти, при котором не страшны торможения и лаги, — от 8 Гб. Лучше — от 16, чтобы с запасом.

Шаг 6: выбор видеокарты

Интегрированному графическому процессору не хватит мощности, чтобы удовлетворить потребности даже непритязательного геймера. Нужен дискретный, не самый "скромный" — к примеру, RTX 3080, 3070 Ti, 2080 от NVIDIA или схожий по характеристикам — от AMD.

Что касается дизайна, наряду с эстетикой стоит оценивать нюансы, важные с практической точки зрения: расположение портов, наличие отверстий для отвода тепла, яркость подсветки.