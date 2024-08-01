Учитывая недавний сбой в работе процессоров Intel 13-го и 14-го поколения, лишь одна модель чипмейкера попала в актуальный топ.

Специалисты авторитетного издания PC Gamer подвели промежуточные итоги 2024 года и перечислили лучшие процессоры, которые можно купить в игровой ПК. Среди них есть как бюджетные варианты, так и ультрапроизводительные.

Как известно, актуальные процессоры Intel 13 и 14-го поколения столкнулись с серьезными проблемами из-за чего геймеры массово возвращают в магазины. Поэтому в актуальный на июль 2024 года топ PC Gamer попал лишь один чип Intel.

Лучше всего подходит для игр – Ryzen 7 7800X3D. Сегодня он обеспечивает рекордные значения FPS в современных ААА-хитах и заметно превосходит любые аналоги Intel. Но для рабочих задач Ryzen 7 7800X3D не самый оптимальный выбор.

Лучший бюджетный процессор – Intel Core i5 13400F. Для бюджетного игрового ПК это самое оптимальное решение, говорят эксперты. Он очень быстрый в играх, несмотря на доступный ценник. Кроме того, у чипсета впечатляющая многопоточная производительность.

– Intel Core i5 13400F. Для бюджетного игрового ПК это самое оптимальное решение, говорят эксперты. Он очень быстрый в играх, несмотря на доступный ценник. Кроме того, у чипсета впечатляющая многопоточная производительность. Лучший универсальный процессор – Ryzen 7 7700X. Средний вариант по стоимости и производительности, который отлично справляется практически с любой задачей, которую вы ему поручите. Но если не использовать режим Eco Mode, ЦП довольно сильно греется.

– Ryzen 7 7700X. Средний вариант по стоимости и производительности, который отлично справляется практически с любой задачей, которую вы ему поручите. Но если не использовать режим Eco Mode, ЦП довольно сильно греется. Лучший высокопроизводительный процессор – Ryzen 9 7950X3D. Для тех, кто хочет максимальную производительность как в играх, так и рабочих задачах, без ограничений по бюджету.

Лучший процессор на AM4 – AMD Ryzen 7 5800X3D. Эта модель подарит вторую жизнь множеству ПК, построенных на базе популярной платформы AM4, которая больше не будет обновляться. Он почти такой же быстрый, как Ryzen 7 5800X3D, но стоит дешевле.

Процессор с лучшей встроенной графикой – AMD Ryzen 7 8700G. Он обладает самой производительной iGPU на рынке десктопных ПК, и способен обеспечить комфортный 1080p-гейминг без видеокарты.

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Напомним, до конца августа должны выйти новые процессоры Ryzen 9000. Ожидается, что ценник на них будет ниже, чем у Ryzen 7000, а общий прирост производительности составил от 11 до 22%, и все это при меньшем энергопотреблении. Новые процессоры Intel дебютируют до конца года.

Что касается новых видеокарт, то свежие слухи утверждают, что в этом году не состоится ни одного важного релиза, включая Nvidia GeForce RTX 50, AMD Radeon RX 8000 и Intel ARC Battlemage. Топовые RTX 5090 и RTX 5080 в лучшем случае будут представлены в январе 2025-го.

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