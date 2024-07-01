Старт продаж, как AMD сама говорит, "самых мощных десктопных процессоров" семейства Ryzen 9000 состоится только в конце июля, но некоторые ритейлеры уже выставили их для предварительного заказа. Вместе с тем стали известны цены, которые официально пока не раскрыли.

Как сообщает портал Videocardz, новые процессоры выйдут по более низкой цене, чем в свое время Ryzen 7000 и 7000X3D на старте продаж. Европейские цены выглядят так:

16-ядерный Ryzen 9 9950X — 659,90 евро (~28 600 грн)

12-ядерный Ryzen 9 9900X — 499,90 евро (~21 600 грн)

8-ядерный Ryzen 7 9700X — 399,90 евро (~17 400 грн)

6-ядерный Ryzen 5 9600X — 309,90 евро (~13 400 грн)

Для сравнения, стартовая стоимость Ryzen 9 7950X составляла 849 евро. То есть в этом поколении стоимость нового CPU для потенциальных покупателей рухнула сразу на 22%. А в случае с Ryzen 9 7900X разница и вовсе составляет €170 или около 25%.

Видео дня

AMD говорит, что флагманская модель Ryzen 9 9950X значительно быстрее, чем Core i9-14900K, как в диапазоне рабочих нагрузок (от 7% до 56%), так и в игровых нагрузках (от 4% до 23%). Впрочем, современные игры и без того едва ли могут использовать всю эту мощь.

Ранее специалисты выбрали лучшие и худшие процессоры для игрового ПК в 2024 году. Королем игровых сборок признан Ryzen 7800X3D, а Core i9-14900K, наоборот, посоветовали избегать всеми правдами и неправдами.

А УНИАН рассказывал, какие старые видеокарты все еще топ в 2024 году. Некоторые из них вышли еще 7 лет назад, но, как и раньше, демонстрируют отличную производительность во многих современных играх.

Вас также могут заинтересовать новости: