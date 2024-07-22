Как минимум в этом году новинки точно не представят.

Видеокарты Nvidia GeForce RTX 40 дебютировали во второй половине 2022-го, а ранее в этом году на рынке были представлены Super-модели. Несмотря на это, ждать выхода нового поколения RTX 50 придется подождать чуть дольше, чем планировалось.

Издание VideoCardz сообщает, что Nvidia запланировала анонс новых видеокарт на выставке CES 2025, то есть в январе 2025 года. Ранее ожидалось, что первые карты новой серии, RTX 5090 и RTX 5080, представят в 4 квартале 2024-го. Видимо, в планах Nvidia что-то поменялось.

Если слухи подтвердятся, то в этом году не состоится ни одного важного релиза видеокарт, включая AMD Radeon RX 8000 и Intel ARC Battlemage.

Видео дня

Ожидается, что у топовых карточек Nvidia не будет конкурентов. Сообщается, что AMD все же не сумела выдержать конкуренции с зелеными и в следующем поколении GPU покинет топовый сегмент, рассчитанный на самых искушенных геймеров. Таким образом флагман Radeon RX 8000-й серии будет сопоставим с RX 7900 XTX.

Другие слухи сообщают, что флагман следующего поколения Nvidia будет чрезвычайно быстрым и получит тактовую частоту 2.9 ГГц "из коробки". Для сравнения, у нынешней RTX 4090 базовая частота составляет около 2,23 ГГц, а это значит, что RTX 5090 может быть быстрее по этому параметру на 30%.

Свежий опрос Steam показал снижение популярности "старичков" GTX 1060, GTX 1650 и RTX 2060. Все больше пользователей переходят на более современные решения с поддержкой трассировки лучей. Самой популярной видеокартой среди геймеров остается GeForce RTX 3060.

Напомним, уже 31 июля состоится выход "самых мощных процессоров" Ryzen 9000. Самое примечательное то, что производительность новых процессоров выше, чем у серии Ryzen 7000 при меньшей стоимости и энергопотреблении.

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