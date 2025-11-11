Королями недорогих игровых сборок признаны GeForce RTX 2070 Super и Intel Arc B580.

Известный техноблогер с YouTube-канала ScatterVolt изучил рынок видеокарт и составил актуальный на ноябрь 2025 года рейтинг наиболее удачных GPU для разных задач, в том числе игр.

Все видеокарты разделены на шесть категорий, соответствующие их ценовым диапазонам. Также блогер отметил видеокарты, которые не рекомендуются к покупке сегодня.

В сегменте $100-150 автор советует избегать затычки с урезанным PCIe и обратить внимание на вторичный рынок. Наиболее привлекательной GPU в этой категории считается Radeon RX 5700 XT, которая гарантирует комфортный 1080р-гейминг на средних настройках. Если же пользователь готовит потратиться $200, то неплохим решением будет GeForce RTX 2070 Super. Бюджетные видеокарты. Здесь в лидерах Intel Arc B580. Ее ключевым преимуществом перед конкурентами является большой объем памяти. Она имеет на борту целых 12 ГБ VRAM, в то время как сопоставимые по цене решения от NVIDIA и AMD оснащены 8 ГБ памяти.

. Radeon RX 9060 XT 16 GB присудили титул лучшей карточки для большинства геймеров. В связке с достойным процессором она выдает более 100 FPS в 1080p и гарантирует стабильные 60 FPS в 1440p. Видеокарты среднего класса. Лучшим решением до $600 станет GeForce RTX 5070. В настоящий момент эта карточка стоит заметно дешевле своего прямого конкурента в лице Radeon RX 9070, при этом обеспечивая высокую производительность.

. В этой категории лучшим выбором однозначно является GeForce RTX 5070 Ti. По словам блогера, это самая удачная карта RTX 50-й серии. Она оснащена 16 ГБ VRAM и лишь на 10% отстает от куда более дорогой GeForce RTX 5080 в играх. Топовые видеокарты . В этом сегменте безраздельно властвует GeForce RTX 5090. У нее попросту отсутствуют какие-либо конкуренты.

А вот GeForce RTX 5050 противопоказано покупать осенью 2025 года. Тестирование современных игр показывает ограничения 8 ГБ даже при 1080р-гейминге. Разумный минимум на сегодня – это 12 ГБ.

Также блогер советует избегать Radeon RX 9060 XT 8 ГБ, GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ, и GeForce RTX 5080.

Свежий опрос Steam показал, что GeForce RTX 3060 вернула звание самой популярной видеокарты среди ПК-геймеров. Ноутбучная RTX 4060 опустилась на 2-ю строчку, а следом идет десктопная RTX 4060. Меж тем устройства RTX 50 постепенно становятся все популярнее.

Ранее СМИ писали, что NVIDIA отменит серию RTX 50 Super, а уже выпущенные модели подорожают. Причина – дефицит чипов GDDR7 объемом 3 ГБ.

