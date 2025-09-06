AOC выпустила один из самых дешевых игровых мониторов 2К 144 Гц / фото AOC

В ассортименте китайского бренда AOC появилась новая модель бюджетного монитора. Новинка называется AOC 27B35H и при цене 100 долларов позиционируется как одно из наиболее выгодных решений в своей категории, пишет ITHome. 

Это IPS-монитор с диагональю 27 дюйма, разрешением 2560×1440 пикселей и частотой обновления 144 Герц. Время отклика составляет 0,5 мс MPRT и 4 мс GtG. Коэффициент статической контрастности – 1500:1.

Монитор имеет пиковую яркость 300 нит, 8-битную глубину цвета и охватывает 99% цветового пространства sRGB и 90% DCI-P3. Технология Adaptive Sync, которая сводит к минимуму разрывы изображения, тоже на месте. Порты: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, 3,5 мм. Поддерживается крепление VESA (100×100 мм). Регулируемая подставка прилагается.

В Китае за монитор просят всего 749 юаней, $100 (около 4300 грн). Так как устройства китайской компании быстро перебираются в онлайн магазины, появление AOC 27B35H на AliExpress вопрос времени.

Согласно свежему опросу Steam, почти 55% ПК-геймеров все еще используют разрешение 1920×1080 для своего основного монитора. В свою очередь на 2К пересели всего 20% геймеров. А самой популярной видеокартой стала RTX 4060.

Ранее обозреватели Tom's Hardware называли лучшие мониторы для игрового компьютера в 2025 году. Получился небольшой список из шести устройств под разные запросы и бюджет.

