Radeon RX 7900 GRE является лучшей по совокупности качеств, а Intel Arc B580 назвали оптимальным выбором для бюджетного гейминга.

В январе Nvidia и AMD представят новое поколение своих видеокарт. Однако между их анонсом и появлением на полках магазинов пройдет еще немало времени, а бюджетные модели по типу GeForce RTX 5060 придется ждать до весны.

Для тех, кто не хочет ждать, специалисты авторитетного портала TechRadar представили обновленный рейтинг лучших видеокарт. Редакция отобрала пять наиболее актуальных вариантов на начало 2025 года.

AMD Radeon RX 7900 GRE – лучшая видеокарта в целом. Это сбалансированный ускоритель среднего уровня с адекватным ценником, который отлично подходит для 1440p и 1080p и еще не скоро устареет благодаря 16 ГБ видеопамяти.

– лучшая видеокарта в целом. Это сбалансированный ускоритель среднего уровня с адекватным ценником, который отлично подходит для 1440p и 1080p и еще не скоро устареет благодаря 16 ГБ видеопамяти. Intel Arc B580 – лучшая бюджетная видеокарта. Выпущенный в конце декабря 2024-го ускоритель делает игры в разрешении 1440p доступными для широких масс. То, чего AMD и Nvidia не смогли сделать вот уже как два поколения.

GeForce 4070 Super – лучшая видеокарта Nvidia. Ее хвалят за энергоэффективность и фантастическую производительность, особенно в играх с трассировкой лучей. Но 12 ГБ видеопамяти может отпугнуть потенциальных покупателей.

– лучшая видеокарта Nvidia. Ее хвалят за энергоэффективность и фантастическую производительность, особенно в играх с трассировкой лучей. Но 12 ГБ видеопамяти может отпугнуть потенциальных покупателей. GeForce RTX 4080 Super – лучший выбор для 4K. По производительности она уступает только RTX 4090, однако при этом стоит в разы дешевле. Это идеальный выбор для тех, кто ищет исключительную производительность 4K, не выходя за рамки бюджета.

– лучший выбор для 4K. По производительности она уступает только RTX 4090, однако при этом стоит в разы дешевле. Это идеальный выбор для тех, кто ищет исключительную производительность 4K, не выходя за рамки бюджета. AMD Radeon RX 7800 XT – лучший выбор для 2K. Модель получила чип RNDA 3, 16 ГБайт VRAM GDDR6 и 256-битную шину, что позволяет ей с легкостью обрабатывать текстуры высокого разрешения 1440p и даже играть в 4K при правильных настройках.

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Ранее специалисты PC Gamer назвали лучшее "железо" 2024 года. К примеру, лучшим портативным игровым устройством признали Asus ROG Ally X, а лучшим процессором – AMD Ryzen 7 9800X3D.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в начале 2025 года. Самой популярной видеокартой остается RTX 3060, тогда как все больше геймеров переходят на Windows 11 и процессоры AMD.

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