Это подтверждает слухи о том, что компания отказалась от конкуренции за топовый сегмент видеокарт.

В сети появились первые результаты прогона видеокарты Radeon RX 9070 XT в бенчмарке 3DMark Time Spy. По производительности, предполагаемый флагман AMD нового поколения будет конкурировать в лучшем случае с GeForce RTX 5070, пишет Wccftech.

Как уже известно, с новым поколением 3D-ускорителей AMD откажется от конкуренции за топовый сегмент: вместо этого компания займется средним ценовым сегментом. Видимо, Radeon RX 9070 XT будет заметно дешевле конкурентов.

Если данные бенчмарка верны, то в синтетических задачах Radeon RX 9070 XT уступает Radeon RX 7900 XT, самой топовой видеокарте AMD в актуальной линейке, и показывает результаты чуть лучше Radeon RX 7900 GRE и примерно на уровне базовой GeForce RTX 4070 Ti.

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Однако стоит отметить, что реальная производительность видеокарты может оказаться выше. Предполагается, что видеокарты AMD на базе архитектуры RDNA 4 (к ним относится Radeon RX 9070 XT) получат новые блоки трассировки лучей, обычная растеризация тоже должна ускориться.

Анонс видеокарт AMD нового поколения состоится в январе 2025 года. В это же время покажут и карточки Nvidia нового поколения; ожидается, что RTX 5080 с 16 ГБ памяти поступит в продажу первой, чтобы ее не затмила более мощная RTX 5090.

Учитывая, что бюджетных видеокарт от Nvidia может больше не быть, конкурировать за массового потребителя AMD теперь придется с Intel. Ее новый ускоритель, Arc B580 кладет на обе лопатки как Radeon RX 7600, так и RTX 4060, говорят обозреватели.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров планеты в 2024 году. Самой популярной видеокартой является GeForce RTX 3060, а некогда лидер GTX 1060 впервые вылетел из топ-10.

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