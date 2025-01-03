Если сравнивать с текущим поколением, то TDP у флагманских моделей вырастет, хоть и не настолько сильно, как ожидалось.

Уже на следующей неделе Nvidia анонсирует новую линейку потребительских видеокарт RTX 50. В преддверии анонса сразу несколько инсайдеров высказались об энергопотреблении флагманских RTX 5090 и RTX 5080.

Как пишет Wccftech, энергопотребление GeForce RTX 5090 и RTX 5080 будет ниже ожидаемого. Предполагалось, что первая будет потреблять 600 Вт, тогда как TDP "предфлагмана" составит 400 Вт под нагрузкой. На самом деле, карточкам будет достаточно 575 Вт и 360 Вт соответственно.

Если сравнивать с текущим поколением, то у RTX 4090 потребление составляет 450 Вт, тогда как у RTX 4080 – 320 Вт. Таким образом, инженеры Nvidia сильно нарастили потребление топовой модели, а вот у предтоповой оно почти не поменялось. Новые ускорители будут использовать для подачи питания 16-контактный разъем.

Видео дня

Напомним, GeForce RTX 5090 приписывают 21760 CUDA ядер и 32 ГБ видеопамяти формата GDDR7 с 512-битной шиной. В свою очередь, RTX 5080 примерно в два раза слабее: 10752 CUDA ядра и 16 ГБ видеопамяти GDDR7 с 256-битной шиной.

Инсайдеры утверждают, что сперва в продажу поступит GeForce RTX 5080 – видеокарту начнут продавать в середине январе, вскоре после презентации. Старт продаж RTX 5090 может задержаться до февраля. Модели RTX 5070 и 5070 Ti будут следующими в очереди для розничного запуска.

До конца января AMD также представит свои видеокарты нового поколения RDNA 4 (Radeon 8000), но конкурентов GeForce RTX 5090 среди них не будет. По слухам, самая топовая модель будет конкурировать в лучшем случае с GeForce RTX 5070.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров планеты в начале 2025 года. Самой популярной видеокартой остается GeForce RTX 3060, а почти 55% ПК-игроков перешли на Windows 11.

Вас также могут заинтересовать новости: