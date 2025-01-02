В PC Gamer выбрали лучшее железо 2024 года / коллаж УНИАН, фото PC World, Asus

Журналисты авторитетного издания PC Gamer подвели итоги 2024 года и выбрали лучшее "железо" в различных номинациях. К примеру, лучшей видеокартой эксперты назвали GeForce RTX 4070 Ti Super, а лучшим процессором – AMD Ryzen 7 9800X3D.

Лучшим портативным игровым устройством специалисты признали Asus ROG Ally X, а лучшим игровым ноутбуком – Asus ROG Zephyrus G16 (2024).

Лучшее "железо" 2024 года от PC Gamer

  • Лучший процессор — AMD Ryzen 7 9800X3D
  • Лучшая видеокарта — GeForce RTX 4070 Ti Super
  • Лучший игровой ноутбук — Asus ROG Zephyrus G16 (2024)
  • Лучший монитор — LG UltraGear 32GS95UE.
  • Лучший SSD-накопитель — Team Group MP44 на 4 ТБ
  • Лучшая материнская плата — Asus ROG Strix X670E-I Gaming
  • Лучшая клавиатура — Keychron Q3 Max
  • Лучшая гарнитура — BeyerDynamic MMX 330 Pro.
  • Лучшая мышь — Razer DeathAdder V3 HyperSpeed
  • Лучший микрофон — Shure MV7+
  • Лучшее портативное игровое устройство — Asus ROG Ally X
  • "Джокер" — Moza R5 Bundle + Performance Kit.

Видео дня

Напомним, в ближайшие недели ожидается презентация видеокарт Nvidia нового поколения. Вместе с RTX 5090 и 5080 должны представить RTX 5070 и 5070 Ti. Примерно в это же время AMD анонсирует семейство RDNA 4 (Radeon 9000). 

Как УНИАН уже писал, в 2025 году на рынке начнут появляться смартфоны с аккумулятором 8000 мАч. Также есть информация, что 2025 год станет годом возрождения компактных смартфонов.

Вас также могут заинтересовать новости: