Журналисты авторитетного издания PC Gamer подвели итоги 2024 года и выбрали лучшее "железо" в различных номинациях. К примеру, лучшей видеокартой эксперты назвали GeForce RTX 4070 Ti Super, а лучшим процессором – AMD Ryzen 7 9800X3D.
Лучшим портативным игровым устройством специалисты признали Asus ROG Ally X, а лучшим игровым ноутбуком – Asus ROG Zephyrus G16 (2024).
Лучшее "железо" 2024 года от PC Gamer
- Лучший процессор — AMD Ryzen 7 9800X3D
- Лучшая видеокарта — GeForce RTX 4070 Ti Super
- Лучший игровой ноутбук — Asus ROG Zephyrus G16 (2024)
- Лучший монитор — LG UltraGear 32GS95UE.
- Лучший SSD-накопитель — Team Group MP44 на 4 ТБ
- Лучшая материнская плата — Asus ROG Strix X670E-I Gaming
- Лучшая клавиатура — Keychron Q3 Max
- Лучшая гарнитура — BeyerDynamic MMX 330 Pro.
- Лучшая мышь — Razer DeathAdder V3 HyperSpeed
- Лучший микрофон — Shure MV7+
- Лучшее портативное игровое устройство — Asus ROG Ally X
- "Джокер" — Moza R5 Bundle + Performance Kit.
Напомним, в ближайшие недели ожидается презентация видеокарт Nvidia нового поколения. Вместе с RTX 5090 и 5080 должны представить RTX 5070 и 5070 Ti. Примерно в это же время AMD анонсирует семейство RDNA 4 (Radeon 9000).
Как УНИАН уже писал, в 2025 году на рынке начнут появляться смартфоны с аккумулятором 8000 мАч. Также есть информация, что 2025 год станет годом возрождения компактных смартфонов.