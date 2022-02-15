Как ожидается, эта тенденция сохранится, в основном – благодаря низкой рентабельности добычи Ethereum.

Эксперты сообщают, что в первом квартале 2022 года началась стабилизация рынка графических ускорителей, вместе с тем падает и стоимость адаптеров.

Это подтверждает анализ рынка, проведенный ресурсом 3DCenter. Однако текущие цены все еще далеки от рекомендованных производителями. Это касается моделей как NVIDIA, так и AMD.

Одной из причин происходящего эксперты называют падение курса Ethereum, что делает его майнинг менее выгодным. Также на горизонте маячит скорый переход "эфира" к PoS-модели, который приведет к тому, что купленные сейчас видеокарты могут уже не окупиться, потому майнеры сокращают их закупки, а это снижает спрос и цены.

Если говорить в цифрах, то сегодня наценка на видеокарты AMD Radeon составляет в среднем 45% (против 63% в прошлом месяце). Карты "зеленых" продаются по цене в среднем на 57% выше рекомендованной производителем (против 77% в прошлом месяце).

Вместе с тем цены на недавно выпущенные бюджетные модели Radeon RX 6500XT и GeForce RTX 3050 уже близки к заявленным рекомендованным 200-долларам. Ситуация с доступностью графических процессоров и видеокарт сейчас наиболее оптимистичная за последние 13 месяцев и продолжает улучшаться, говорят эксперты.

Несмотря на положительную динамику изменения цен на видеокарты, на мировом рынке техники продолжает увеличиваться разрыв между спросом и предложением. В начале февраля Министерство торговли США опубликовало неутешительный отчет о дефиците полупроводников на основе данных от более чем 150 компаний в цепочке поставок.

Ожидается, что в 2022 году будет еще сложнее найти в продаже необходимые гаджеты. Поставки компьютерных комплектующих можно ждать месяцами, а в случае с PS5 чуть ли не годами.

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