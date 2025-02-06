Стоимость RTX 5090 у перекупщиков превысила $9000, дефицит может затянуться на месяцы

Находятся энтузиасты, готовые приобретать флагманскую видеокарту и по таким ценам.

СМИ сообщают, что стоимость новой флагманской видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090, рассчитанной на энтузиастов, у некоторых перекупщиков превысила 9000 долларов – на 350% больше РРЦ в $1999.

Как отмечает портал Wccftech, на Тайване, где, как и везде, в магазинах карты закончились за считанные минуты, в ряде случаев предприимчивые граждане предлагают приобрести даже не саму видеокарту, а лишь "предзаказ" на нее. Также распространены аукционы, стартующие от $6000.

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Причину дефицита многие аналитики видят в недостатках конструкции чипов GPU Blackwell, которые привели к задержкам производства. Некоторые партнеры Nvidia говорили, что им досталась лишь часть ожидаемых заказов, что резко сократило количество видеокарт на складе. Nvidia обещала, что будет пристально следить за продавцами, чтобы не допустить повторения истории RTX 40 с "проклятием перекупов".

По оптимистичным прогнозам, дефицит будет сохраняться как минимум до середины марта, по пессимистичным – до конца лета. Учитывая, что запуск семейства AMD RX 9070 уже не за горами, на рынке определенно будет больше конкуренции, что может привести к тому, что запасы будут отсутствовать в течение более длительного периода.

Меж тем от пользователей поступают жалобы на выходящие из строя GeForce RTX 5090 после установки новых драйверов. И какого-то решения или реакции Nvidia и партнеров пока нет.

В сети начинают появляться обзоры видеокарты GeForce RTX 5080, и в отличие от топовой RTX 5090, эту модель встретили не так воодушевленно. Многие обзорщики окрестили новинку RTX 4080 Ti из-за мизерного прироста производительности.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в начале 2025 года. RTX 3060 остается самой популярной видеокартой, а процессоры AMD стали чуть популярнее.

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