Этот лайфхак в первую очередь пригодится владельцам "народных" игровых ПК, где порой приходится идти на компромиссы ради достижения 60 fps.

Современные видеоигры требуют для своего запуска специальные программы-загрузчики, или "лаунчеры", как их принято назівать. Хотя данный "лишний" софт не должен оказывать никакого заметного воздействия на систему, но некоторые его элементы могут потреблять достаточно много ресурсов, что может отрицательно сказаться на работе основного приложения – в данном случае FPS в играх.

Накануне на просторах интернета появилась информация о том, что оверлей Steam мешает стабильной работе хитовой экшен-РПГ Hogwarts Legacy. Благо, отключается данная функция легко и просто.

По словам автора ютуб-канала KyoKat, отключение оверлея Steam в его случае позволило повысить частоту кадров примерно на 10—15%. Если с активированным оверлеем частота кадров в Hogwarts Legacy в среднем колебалась от 45 до 55, то после отключения оверлея поднялась до 65 и никогда не проседала ниже 60.

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Судя по комментариям пользователей, отключение оверлей Steam и правда помогает – и если средняя частота кадров не поднимается, то этот метод хотя бы помогает снизить количество просадок

Как отключить оверлей в cтиме

Открываем десктопное приложение Steam и идем в настройки;

Находим слева раздел "В игре";

Ищем строку "Включить…." и снимаем галочку напротив.

Этот лайфхак в первую очередь пригодится владельцам "народных" игровых ПК, где порой приходится идти на компромиссы ради достижения 60 fps.

Отметим, что это уже не в первый раз, когда игроки сталкиваются с подобной проблемой в играх. На форуме Steam часто можно встретить обсуждения, где пользователи утверждают, что при выводе оперлея FPS в играх начинает падать.

При этом данная проблема затрагивает не только Steam. Ранее многие игроки жаловались как минимум на оверлей Ubisoft, из-за которого тоже заметно падала производительность в некоторых играх.

Ранее УНИАН рассказывал, как отключить функцию слежки в Telegram. Немногие знают, но в мобильной версии мессенджера действует функция, которая позволяет установить местоположение человека с точностью до метра.

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