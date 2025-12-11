В конце 2025 года покупатели по всему миру столкнулись с резким скачком цен на оперативную память и SSD.

Обозреватели авторитетного издания PC Gamer протестировали и выбрали самые удачные комплектующие для геймерских компьютеров в разных ценовых категориях. Речь идет о бюджетных, среднебюджетных и флагманских ПК.

Эксперты отметили, что в конце 2025-го покупатели по всему миру столкнулись с резким скачком цен на оперативную память и SSD из-за бума дата центров для ИИ. Это негативно сказался на стоимости игровых ПК, при этом больше всего пострадали конфигурации из доступного ценового класса.

Бюджет до 1200 долларов (~ 55 000 грн)

Процессор: Ryzen 5 7600X – 177 долларов

Материнская плата: Asus TUF GaminBg 650 Plus WiFi – 165 долларов

Оперативная память: Kingston Fury Beast 16 GB – 222 доллапра

Видеокарта: Radeon RX 9060 XT 8 GB – 288 долларов

Накопитель: WD Black SN7100 1 TB – 120 долларов

Блок питания: Be Quiet! Pure Power 12 750 W – 95 долларов

Корпус: Phanteks Eclipse G400A – 130 долларов

Охлаждение: Thermalright Peerless Assassin 120 SE – 35 долларов.

Эта конфигурация идеально подходит для 1080р и легкого 1440p-гейминга, Radeon RX 9060 XT 8 GB отлично "тянет" современные проекты с DLSS, но если все же есть возможность, эксперты советуют доплатить и взять модель на 16 ГБ, с которой вы надолго забудете об апгрейде.

Видео дня

Бюджет до 1600 долларов (~ 68 000 грн)

Процессор: AMD Ryzen 7 7700X – 255 долларов

Материнская плата: Asus TUF Gaming B650-E WiFi – 179 долларов

Оперативная память: Kingston Fury Beast 16 GB – 222 доллара

Видеокарта: GeForce RTX 5070 – 520 долларов

Накопитель: WD_Black SN7100 2 TB – 189 долларов

Блок питания: Be Quiet! Pure Power 12 750 W – 95 долларов

Корпус: Corsair Frame 4000D – 105 долларов

Охлаждение: Thermalright Peerless Assassin 120 SE – 35 долларов.

Поддержка DLSS и Multi Frame Generation, а также адекватная цена делает GeForce RTX 5070 оптимальным выбором для среднебюджетного гейминга. Процессор Ryzen 7 7700X предлагает много возможностей для игр и других задач, но главное – платформу AM5. AMD обещает 5+ лет поддержки этого сокета, что означает, что будущие процессоры Ryzen 8000, 9000 или даже 10000 будут совместимы с материнскими платами AM5,

Бюджет до 5000 долларов (~ 200 000 грн)

Процессор: AMD Ryzen 7 9800X3D – 479 долларов

Материнская плата: MSI MAG X870E Tomahawk – 260 долларов

Оперативная память: Crucial Pro 32 ГБ DDR5-6000 – 286 долларов

Видеокарта: GeForce RTX 50900 – 2800 долларов

Накопитель: Crucial T710 4 ТБ – 432 долларов

Блок питания: Seasonic Prime TX-1300 – 480 долларов

Корпус: HAVN HS 420 – 230 долларов

Охлаждение: BeQuiet Light Loop 360 мм – 170 долларов.

Топовая игровая машина с лучшим процессором и видеокартой, которая рассчитана на тех, кто хочет играть в 4К на ультра-настройках и спокойно проживет без апгрейдов много лет.

Согласно свежему опросу Steam, более 52% ПК-геймеров по-прежнему используют разрешение 1920×1080 для своего основного монитора. Тогда как самой популярной видеокартой является мобильная GeForce RTX 4060.

А Nvidia ранее в этом месяце прекратила поддержку видеокарт GTX 1000 и 900. Актуальный драйвер GeForce поддерживает либо модели линейки GeForce RTX, либо семейство GeForce GTX 16.

Вас также могут заинтересовать новости: