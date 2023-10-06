Выпускать в массы необычный гаджет не планируют. Однако все, кто впечатлился устройством, могут собрать его самостоятельно.

Подразделение Gboard из Google Japan, которое имеет склонность к необычным экспериментам, создало кепку-клавиатуру, на которой можно печатать. Выглядит максимально странно, но работает по назначению.

Как продемонстрировано в ролике на YouTube, символы переключаются поворотами головы за счет акселерометра, а нажатием на верхнюю часть головного убора подтверждается выбор. То есть одной кнопкой заменяется целая клавиатура.

Кепка-клавиатура подключается к смартфону или ПК по Bluetooth и заряжается через порт USB-C, имея аккумулятор емкостью 120 мАч. Создатели отмечают, что необычная форма кепки позволяет носить ее с пышными прическами, а наличие практичного козырька делает ее удобным выбором для мест с ярким солнечным светом.

Конечно, все это по большей части шутка от Google. Купить такой девайс нельзя, но можно собрать самому – инструкции есть на GitHub.

А в прошлом году это же подразделение Google представило клавиатуру, в которой все клавиши расположены в один ряд.

Ранее УНИАН рассказывал о необычной клавиатуре со встроенным экраном и SSD. Система считает этот экран полноценным вторым монитором, так что на него можно перетаскивать любые окна и приложения. При этом она работает еще как USB-хаб и внешний накопитель.

Также писали об уникальной Bluetooth-колонке, которую не надо заряжать – все благодаря встроенной в верхнюю часть солнечной панели. Проще говоря, колонка не заряжается только в полной темноте.

Вас также могут заинтересовать новости: