Подразделение Gboard из Google Japan, которое имеет склонность к необычным экспериментам, создало кепку-клавиатуру, на которой можно печатать. Выглядит максимально странно, но работает по назначению.
Как продемонстрировано в ролике на YouTube, символы переключаются поворотами головы за счет акселерометра, а нажатием на верхнюю часть головного убора подтверждается выбор. То есть одной кнопкой заменяется целая клавиатура.
Кепка-клавиатура подключается к смартфону или ПК по Bluetooth и заряжается через порт USB-C, имея аккумулятор емкостью 120 мАч. Создатели отмечают, что необычная форма кепки позволяет носить ее с пышными прическами, а наличие практичного козырька делает ее удобным выбором для мест с ярким солнечным светом.
Конечно, все это по большей части шутка от Google. Купить такой девайс нельзя, но можно собрать самому – инструкции есть на GitHub.
А в прошлом году это же подразделение Google представило клавиатуру, в которой все клавиши расположены в один ряд.
Ранее УНИАН рассказывал о необычной клавиатуре со встроенным экраном и SSD. Система считает этот экран полноценным вторым монитором, так что на него можно перетаскивать любые окна и приложения. При этом она работает еще как USB-хаб и внешний накопитель.
Также писали об уникальной Bluetooth-колонке, которую не надо заряжать – все благодаря встроенной в верхнюю часть солнечной панели. Проще говоря, колонка не заряжается только в полной темноте.